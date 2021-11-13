Сервис межбанковских переводов без комиссии появился у МТС Банка

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Пользователи МТС Банка теперь смогут пополнить счёт со своих счетов, открытых в других банках через Систему быстрых платежей. С помощью нового сервиса Me2Me клиенты имеют возможность переводить себе деньги в мобильном приложении МТС Банка из другого банка быстро, просто и без комиссии.

Сервис переводов между своими счетами в разных банках (Me2Me) запустили в приложении МТС Банка. Он разработан в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Новый сервис позволяет клиентам МТС Банка переводить деньги на свой счёт из другого банка быстро и без комиссии со стороны банка. Для того чтобы совершить перевод необходимо выполнить несколько шагов.

Во-первых, вам нужно дать согласие на разрешение подобных операций через настройки мобильного приложения банка, из которого вы планируете производить пополнение счетов в МТС Банке. Его дают однократно, а при дальнейших переводах согласие не потребуется.

Вторым шагом, вы переходите в мобильном приложении МТС Банка на вкладку «Платежи», нажимаете кнопку «Себе», а затем кликаете на «Себе из другого банка».

На третьем этапе выбираете банк, со счета которого собираетесь пополнить свой счет в МТС Банке, и указываете сумму перевода. После нажимаете «Отправить запрос» и через 15 секунд деньги будут зачислены. В случае если во время отправки запроса вы ещё не получили согласие от другого банка, то приложение вам предложит быстрый переход в настройки.

При переводе через сервис Me2Me важно проверить, чтобы ФИО и номера телефона получателя и плательщика совпадали.

Минимальная сумма перевода с помощью системы быстрых платежей в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная − 599 999,99 рублей. Всего за месяц можно совершить перевод в размере 1,5 миллиона рублей.