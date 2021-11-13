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В Новосибирске сотни людей вышли на защиту сквера на Высоцкого

Фото В Новосибирске сотни людей вышли на защиту сквера на Высоцкого
Фото В Новосибирске сотни людей вышли на защиту сквера на Высоцкого

Pixabay.com

В Новосибирске сотни жителей МЖК собрались на стихийный митинг в защиту сквера, на месте которого хотят построить ларьки.

Жители МЖК массово вышли на улицу, чтобы отстоять будущий сквер рядом с улицей Высоцкого, 31. Как сообщают очевидцы, собралось более 300 людей.

Активисты выступают против возведения ларьков вместо благоустройства сквера на улице Высоцкого. Люди отмечают, что устали от многочисленных торговых точек на каждом шагу, а зеленых зон в Новосибирске не хватает.

Стихийный митинг пытались прервать сотрудники правоохранительных органов. Полицейские предупреждали, что такое собрание нарушает федеральное законодательство. Однако пока информации о задержанных нет.

Ранее сообщалось, что конфликт на Высоцкого начался 5 ноября. Власти пообещали горожанам благоустроить сквер на месте снесенных гаражей, однако жители района заметили возведение торговых павильонов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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