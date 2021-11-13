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В Новосибирске мужчина заболел коронавирусом через 4 дня после прививки и заразил тестя, который умер в больнице

Фото В Новосибирске мужчина заболел коронавирусом через 4 дня после прививки и заразил тестя, который умер в больнице
Фото В Новосибирске мужчина заболел коронавирусом через 4 дня после прививки и заразил тестя, который умер в больнице

Pixabay.com

Житель Новосибирска заразился COVID-19 через несколько дней после вакцинации и заразил своих пожилых родственников.

Новосибирский юрист Сергей Егоров заболел коронавирусом через 4 дня после прививки и заразил своих пожилых родственников. Тесть мужчины умер в больнице, рассказал сибиряк.

Мужчина поставил «КовиВак» 30 сентября, а через четыре дня у него поднялась температура до 39,2 градусов. Результат ПЦР-теста оказался положительным, на КТ выяснилось, что у мужчины двадцатипроцентное поражение легких. В больницу его не положили, три недели он провел дома в тяжелом состоянии. Больничный мужчине закрыли 29 октября.

В первые дни болезни от Сергея заразилась теща, а затем тесть. Пожилой мужчина скончался в больнице, рассказал сибиряк порталу НГС. Заболели и родители самого Сергея, однако перенесли болезнь относительно легко.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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