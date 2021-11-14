Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Чемпионат мира по боксу, чемпионат Европы по регби, отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу: главные спортивные трансляции 14 ноября

Фото Чемпионат мира по боксу, чемпионат Европы по регби, отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу: главные спортивные трансляции 14 ноября
Фото Чемпионат мира по боксу, чемпионат Европы по регби, отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу: главные спортивные трансляции 14 ноября

Фото с сайта pixabay.com

14 ноября на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» плотное расписание трансляций множества игр и соревнований. Публикуем полное расписание на Сиб.фм.

05:00 Бокс/MMA. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Рансес Бартелеми против Густаво Давида Виттори
14:20 Хоккей. Кубок Карьяла. Россия — Чехия
14:40 Регби. Чемпионат Европы. Испания — Россия
14:55 Волейбол. Чемпионат России Суперлига Париматч. Мужчины. Локомотив Новосибирск — Кузбасс
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА — Крим
16:00 Бокс/MMA. Самбо. Чемпионат мира
16:40 Коньки. Кубок мира
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Мальта — Словакия
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Словения — Кипр
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Хорватия — Россия
17:55 Баскетбол. Чемпионат Европы 2023. Отборочный турнир. Женщины. Россия — Дания МАТЧ! СТРАНА
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС — Астана
18:20 Хоккей. Кубок Карьяла. Финляндия — Швеция
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Лихтенштейн — Румыния
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Северная Македония — Исландия
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Армения — Германия
19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии
21:00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф 2
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Люксембург — Ирландия
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Испания — Швеция
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Греция — Косово
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Португалия — Сербия
22:40 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир on-line МАТЧ ПРЕМЬЕР

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

спорт
Новосибирская область
игры
соревнования
матч
трансляция
Матч ТВ
прямая трансляция
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41562
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
28976
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13046
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9349
В Новосибирске жители Калининского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
8896
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8807
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
8073
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребенка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика