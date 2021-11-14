Чемпионат мира по боксу, чемпионат Европы по регби, отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу: главные спортивные трансляции 14 ноября

14 ноября на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» плотное расписание трансляций множества игр и соревнований. Публикуем полное расписание на Сиб.фм.
05:00 Бокс/MMA. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Рансес Бартелеми против Густаво Давида Виттори
14:20 Хоккей. Кубок Карьяла. Россия — Чехия
14:40 Регби. Чемпионат Европы. Испания — Россия
14:55 Волейбол. Чемпионат России Суперлига Париматч. Мужчины. Локомотив Новосибирск — Кузбасс
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА — Крим
16:00 Бокс/MMA. Самбо. Чемпионат мира
16:40 Коньки. Кубок мира
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Мальта — Словакия
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Словения — Кипр
16:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Хорватия — Россия
17:55 Баскетбол. Чемпионат Европы 2023. Отборочный турнир. Женщины. Россия — Дания МАТЧ! СТРАНА
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС — Астана
18:20 Хоккей. Кубок Карьяла. Финляндия — Швеция
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Лихтенштейн — Румыния
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Северная Македония — Исландия
19:50 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Армения — Германия
19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии
21:00 Плавание. Лига ISL. Плей-офф 2
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Люксембург — Ирландия
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Испания — Швеция
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Греция — Косово
22:35 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Португалия — Сербия
22:40 Футбол. Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир on-line МАТЧ ПРЕМЬЕР