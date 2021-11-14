Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября

Что выбрать для телепросмотра в воскресенье, чтобы перезагрузиться перед новой рабочей неделей? Собрали список самых интересных фильмов, шоу и трансляций 14 ноября на популярных каналах.
Первый канал
16:45 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Танцы. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Японии
17:45 Лучше всех! (Пять лет в эфире!)
20:50 Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата мира 2022. Сборная России — сборная Хорватии. Трансляция из Хорватии. Прямая трансляция
Россия-1
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым
МАТЧ-ТВ
09:00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Трансляция из США. Прямая трансляция
10:00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Трансляция из США. Прямая трансляция
11:35 Все на Матч! Прямая трансляция
13:05 Кровавый спорт
17:50 Все на Матч! Прямая трансляция
18:20 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия — Чехия. Прямая трансляция
20:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Мальта — Словакия. Прямая трансляция
22:55 Хорватия — Россия. После матча. Прямая трансляция
23:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
НТВ
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Секрет на миллион (Авраам Руссо)
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Суперстар! Возвращение (2-я серия)
23:00 Звезды сошлись
Пятница
09:00 Орел и решка. Чудеса света (Колизей Рима / Италия)
10:00 Гастротур (Дагестан)
11:00 Мир наизнанку. Пакистан (Зона племен на границе с Афганистаном)
12:20 Умный дом (2-я серия)
13:20 На ножах (Краснодар. Bazar)
14:20 На ножах (Кленово. Маракеш)
15:20 На ножах (Пермь. Синяя борода)
16:20 На ножах (ПапаДжони)
17:40 На ножах (Пермь. В гости)
18:40 На ножах (Краснодар. Red)
19:40 На ножах (Москва. Славянский)
20:50 На ножах (Санкт-Петербург. Route 148)
22:00 На ножах (Сочи. Искра)
23:00 Сбежавшая невеста
Чё!
09:25 Утилизатор (Сезон 5-й)
09:55 Утилизатор (Москва)
10:35 Утилизатор (19-я серия)
11:05 Солдаты (1-я серия)
12:05 Солдаты (2-я серия)
13:05 Солдаты (3-я серия)
14:05 Солдаты (4-я серия)
15:05 Солдаты (5-я серия)
16:05 Солдаты (6-я серия)
17:05 Солдаты (7-я серия)
18:00 Солдаты (8-я серия)
19:00 Солдаты (9-я серия)
20:00 Солдаты (10-я серия)
21:00 +100500 (69-я серия)
21:30 +100500 (17-я серия)
22:00 +100500 (66-я серия)
22:35 +100500 (61-я серия)
23:00 +100500 (5-я серия)
23:30 Шанхайские рыцари
Ю
09:20 Беременна в 16 (Вика, Псков)
10:50 Беременна в 16 (Анна, Томск)
12:20 Беременна в 16 (Катя, Иваново)
13:55 Дорогая, я забил (Семья Левенок-Никитиных, Рязань)
15:25 Дорогая, я забил (Семья Золотых-Степакин, Севастополь)
17:00 Папа попал (Семья Броварчук)
18:55 Папа попал (8-я серия)
Культура
10:05 Римские каникулы
12:00 Диалоги о животных (Новосибирский зоопарк)
12:45 Невский Ковчег. Теория невозможного (Владимир Фролов)
13:15 Дом ученых (Александр Мажуга)
14:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (Двойник)
15:10 Не сошлись характерами
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Линия жизни (Стас Намин)
18:25 Вахтангов. Без купюр
23:10 Китайский синдром