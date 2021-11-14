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Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября

Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября
Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября

Фото с сайта pixabay.com

Что выбрать для телепросмотра в воскресенье, чтобы перезагрузиться перед новой рабочей неделей? Собрали список самых интересных фильмов, шоу и трансляций 14 ноября на популярных каналах.

Первый канал

09:20 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:10 Видели видео?
13:55 Детский КВН
15:00 60 лучших
16:45 «Горячий лёд». Гран-при 2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Танцы. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Японии
17:45 Лучше всех! (Пять лет в эфире!)
19:50 Время
20:50 Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата мира 2022. Сборная России — сборная Хорватии. Трансляция из Хорватии. Прямая трансляция
22:55 Давай разведемся!

Россия-1

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:30 Женские секреты
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром СоловьевымФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 2

МАТЧ-ТВ

09:00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Трансляция из США. Прямая трансляция
10:00 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против Кайрона Дэвиса. Трансляция из США. Прямая трансляция
11:30 Новости
11:35 Все на Матч! Прямая трансляция
13:00 Новости
13:05 Кровавый спортФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 3
15:00 Игры Титанов
17:45 Новости
17:50 Все на Матч! Прямая трансляция
18:20 Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Россия — Чехия. Прямая трансляция
20:45 Новости
20:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Мальта — Словакия. Прямая трансляция
22:55 Хорватия — Россия. После матча. Прямая трансляция
23:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция

НТВ

10:00 Сегодня
10:20 Первая передачаФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 4
11:00 Чудо техникиФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 5
11:55 Дачный ответФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 6
13:00 НашПотребНадзорФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 7
14:00 Секрет на миллион (Авраам Руссо)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 8
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 9
18:00 Новые русские сенсацииФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 10
19:00 Итоги недели с Ирадой ЗейналовойФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 11
20:10 Суперстар! Возвращение (2-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 12
23:00 Звезды сошлисьФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 13

ПятницаФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 14

09:00 Орел и решка. Чудеса света (Колизей Рима / Италия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 15
10:00 Гастротур (Дагестан)
11:00 Мир наизнанку. Пакистан (Зона племен на границе с Афганистаном)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 16
12:20 Умный дом (2-я серия)
13:20 На ножах (Краснодар. Bazar)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 17
14:20 На ножах (Кленово. Маракеш)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 18
15:20 На ножах (Пермь. Синяя борода)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 19
16:20 На ножах (ПапаДжони)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 20
17:40 На ножах (Пермь. В гости)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 21
18:40 На ножах (Краснодар. Red)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 22
19:40 На ножах (Москва. Славянский)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 23
20:50 На ножах (Санкт-Петербург. Route 148)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 24
22:00 На ножах (Сочи. Искра)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 25
23:00 Сбежавшая невестаФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 26

Чё!

09:25 Утилизатор (Сезон 5-й)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 27
09:55 Утилизатор (Москва)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 28
10:35 Утилизатор (19-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 29
11:05 Солдаты (1-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 30
12:05 Солдаты (2-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 31
13:05 Солдаты (3-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 32
14:05 Солдаты (4-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 33
15:05 Солдаты (5-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 34
16:05 Солдаты (6-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 35
17:05 Солдаты (7-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 36
18:00 Солдаты (8-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 37
19:00 Солдаты (9-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 38
20:00 Солдаты (10-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 39
21:00 +100500 (69-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 40
21:30 +100500 (17-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 41
22:00 +100500 (66-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 42
22:35 +100500 (61-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 43
23:00 +100500 (5-я серия)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 44
23:30 Шанхайские рыцариФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 45

ЮФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 46

09:20 Беременна в 16 (Вика, Псков)
10:50 Беременна в 16 (Анна, Томск)
12:20 Беременна в 16 (Катя, Иваново)
13:55 Дорогая, я забил (Семья Левенок-Никитиных, Рязань)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 47
15:25 Дорогая, я забил (Семья Золотых-Степакин, Севастополь)Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 48
17:00 Папа попал (Семья Броварчук)
18:55 Папа попал (8-я серия)
22:00 Дом-2 (48-я серия)
23:00 Дом-2 (49-я серия)

Фото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 49Культура

09:25 Мы — грамотеи!
10:05 Римские каникулыФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 50
12:00 Диалоги о животных (Новосибирский зоопарк)
12:45 Невский Ковчег. Теория невозможного (Владимир Фролов)
13:15 Дом ученых (Александр Мажуга)
13:45 Абсолютный слух
14:25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (Двойник)
15:10 Не сошлись характерамиФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 51
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Линия жизни (Стас Намин)
18:25 Вахтангов. Без купюр
19:30 Новости культуры
20:10 Евгений Онегин
23:10 Китайский синдромФото Детский КВН, «На ножах», «Шанхайские рыцари» и «Диалоги о животных» в новосибирском зоопарке: что посмотреть по ТВ 14 ноября 52

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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