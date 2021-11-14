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Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года

Фото Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
Фото Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года

Фото pixabay.com

До конца ноября 2021 года ожидается по меньшей мере две крупные магнитные бури.

Магнитные бури ожидаются до конца ноября 2021 года: середина месяца ещё будет терпимой, однако к концу прогнозируют целую серию неблагоприятных дней для метеозависимых людей. Особенно осторожными нужно быть людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, так как во время геомагнитных будь нередко происходят приступы стенокардии.

Даты магнитных бурь

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитных бурь нужно ожидать 15 ноября и 28-29 ноября. Возмущения будут средней интенсивности, однако людям всё же нужно внимательнее следить за собственным самочувствием.

Аналогичные даты предсказывают и другие источники. Сайт kleo.ru опубликовал приблизительный прогноз с датами магнитных бурь на вторую половину ноября: 12-16, 19, 22, 23, 27, 29, 30. Эксперты напомнили, что геомагнитные возмущения негативно влияют на состоянии нервной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем.

Симптомы воздействия магнитных будь

При наступлении магнитных бурь, у метеозависимых людей возникает ряд негативных симптомов. Среди них быстрая и сильная усталость, низкая трудоспособность, головные боли, скачки артериального давления. Кроме того, человек может страдать бессонницей в эти дни, быть беспричинно раздражённым и находиться в тревожном состоянии.

Если у человека есть ишемическая болезнь сердца, то его состояние может ухудшиться на 55%. Ещё 25% приступов стенокардии приходятся на конец ноября, когда произойдут последние магнитные бури в месяце.

Рекомендации в магнитные бури

Специалисты советуют тщательнее следить за своим здоровьем в дни геомагнитных бурь – в частности, измерять своё артериальное давление. В случае ухудшения состояния, лучше всего сообщить об этом в скорую.

Кроме того, в эти дни лучше воздержаться от кофе, алкоголя и сигарет. По возможности специалисты рекомендуют не садиться за руль.

Также важно поддерживать водный баланс в организме, чаще гулять на свежем воздухе и избегать эмоциональных нагрузок и конфликтных ситуаций.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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