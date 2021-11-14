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Названы сроки открытия главного катка Новосибирска

Фото Названы сроки открытия главного катка Новосибирска
Фото Названы сроки открытия главного катка Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска рассказали, когда в городе начнут заливать главный каток у театра оперы и балета и когда он заработает.

В начале октября стало известно, что в этом году в Новосибирске вновь зальют каток напротив театра оперы и балета. Сообщалось, что опробовать лёд желающие смогут уже после 10 декабря.

Сиб.фм написал в мэрию запрос, в котором попросил уточнить дату открытия. Там пояснили, что оно состоится во второй половине месяца.

«Начало работы катка запланировано на вторую половину декабря 2021 года», — ответили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации.

Также в мэрии отметили, что сроки монтажа зависят от погодных условий. Начать монтировать основание и производить заливку рассчитывают в третьей декаде ноября.

Пускать на лёд будут всех желающих, независимо от ситуации с COVID-19.

«С учётом максимальной вместимости катка (500 человек) вход на лёд свободный», — подытожили в мэрии.

Фото Названы сроки открытия главного катка Новосибирска 2Напомним, что в прошлом году каток в Театральном сквере открылся 18 декабря. Первыми качество льда оценили фигуристы Центра зимних вида спорта. Проработал он до 30 января, 1 февраля рабочие приступили к демонтажу. Ненадолго из-за сильных морозов доступ на лёд закрывался.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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