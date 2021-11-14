Полицейская Skoda Octavia и Volkswagen Touareg столкнулись в центре Новосибирска

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Днём 14 ноября на пересечении улиц Гоголя и Советской произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

Полицейский седан Skoda Octavia 14 ноября попал в ДТП с кроссовером Volkswagen Touareg в Новосибирске. Авария произошла в центре города, на пересечении улиц Гологя и Советской, сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с места инцидента видно, что немецкая иномарка в результате столкновения оказалась на островке безопасности.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются, данных о пострадавших и погибших нет. Куда ехала полицейская машина, неизвестно. Однако на фото у неё сверкают проблесковые маячки.

Напомним, ранее в центре Новосибирска произошла другая авария с участием патрульной машины. Тогда от силы удара с иномаркой Lexus служебная Skoda перевернулась на крышу. Всё случилось напротив НОВАТа. В правоохранительных органах сообщили, что автомобиль ДПС ехал по вызову об угоне.