Потасовка с полицией произошла в ходе митинга из-за сквера на МЖК в Новосибирске

Скрин из видео Владимира Кириллова в Facebook

На несанкционированном митинге 13 ноября в защиту сквера на МЖК в Новосибирске активисты напали на сотрудников полиции.

В субботу, 13 ноября, в Новосибирске активисты вышли на несанкционированный митинг в защиту сквера на МЖК. В ходе акции между митингующими и полицейскими произошла потасовка – видео с конфликтом опубликовал общественник Владимир Кириллов на личной странице в Facebook.

Напомним, 13 ноября сотни жителей МЖК собрались на стихийный митинг в защиту сквера, на месте которого хотят поставить ларьки вместо благоустройства места отдыха. По последним данным, на несанкционированной акции собралось более 300 человек.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые пытались прервать незаконную акцию. С помощью громкоговорителей они предупредили митингующих, что те нарушают федеральное законодательства – ст. 20.2 КоАП РФ. Информации о задержанных не поступало.

Однако общественник Владимир Кириллов опубликовал видео, на котором между активистами и полицейскими произошла потасовка. На записи видно, что к правоохранителю пытались пробраться некоторые митингующие. Одна из пенсионерок несколько раз ударила сумкой по громкоговорителю, а позже попыталась отобрать устройство.

В течение всего митинга происходящее с помощью видео фиксировали как активисты, так и сотрудники полиции.

Напомним, что конфликт из-за сквера на улице Высоцкого начался ещё 5 ноября. Власти заявили горожанам, что займутся благоустройством сквера на месте снесённых гаражей. Однако вскоре жители заметили, что в сквере начали возводить новые торговые павильоны.