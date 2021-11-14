Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Появилось страшное предсказание Ванги на 22 декабря 2022 года: о чём предупредила ясновидящая

Фото Появилось страшное предсказание Ванги на 22 декабря 2022 года: о чём предупредила ясновидящая
Фото Появилось страшное предсказание Ванги на 22 декабря 2022 года: о чём предупредила ясновидящая

Фото pixabay.com

По словам расшифровщика предсказаний, на Россию выпадет большая доля испытаний.

Стало известно предсказание ясновидящей Ванги на 2022 год. Слепая предсказательница предрекла, что в следующем году продолжится пандемия и «большие испытания». По её словам, источник беды находится в Африке или на Востоке.

Ванга предрекла, что вирус унесёт ещё много жизней, однако люди сумеют к нему привыкнуть. Когда при жизни ясновидящая делала эти заявления, ей никто не верил. Однако сегодня в мире действительно бушует страшная болезнь, от которой ежедневно погибают тысячи людей.

Говорила предсказательница про то, что люди будут «сказочно богаты, но без денег на руках». Возможно, речь идёт о банковских картах, которые сократили масштабное использование наличных. Может быть, речь идёт и о каком-то духовном обогащении людей. Это покажет только будущий год.

Также ясновидящая рассказывала о разрыве России с Западом, но улучшении отношений с Китаем.

На Россию выпадет большое количество испытаний в 2022 году, предрекла Ванга. Однако она говорила, что «страна выдержит и это». К счастью, предсказательница не видела в будущем году больших войн или природных катастроф.

Отметим, что ранее Сиб.фм писал о другой расшифровке предсказания Ванги. Она предрекала в «день пяти двоек» ужасную катастрофу – речь идёт о 22 декабря 2022 года. Предположительно, в этот день произойдёт сильная солнечная вспышка. Дословно Ванга сказала следующее:

«На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт солнце».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41562
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
28976
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13046
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9349
В Новосибирске жители Калининского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
8896
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8807
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
8073
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребенка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика