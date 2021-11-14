Появилось страшное предсказание Ванги на 22 декабря 2022 года: о чём предупредила ясновидящая

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По словам расшифровщика предсказаний, на Россию выпадет большая доля испытаний.

Стало известно предсказание ясновидящей Ванги на 2022 год. Слепая предсказательница предрекла, что в следующем году продолжится пандемия и «большие испытания». По её словам, источник беды находится в Африке или на Востоке.

Ванга предрекла, что вирус унесёт ещё много жизней, однако люди сумеют к нему привыкнуть. Когда при жизни ясновидящая делала эти заявления, ей никто не верил. Однако сегодня в мире действительно бушует страшная болезнь, от которой ежедневно погибают тысячи людей.

Говорила предсказательница про то, что люди будут «сказочно богаты, но без денег на руках». Возможно, речь идёт о банковских картах, которые сократили масштабное использование наличных. Может быть, речь идёт и о каком-то духовном обогащении людей. Это покажет только будущий год.

Также ясновидящая рассказывала о разрыве России с Западом, но улучшении отношений с Китаем.

На Россию выпадет большое количество испытаний в 2022 году, предрекла Ванга. Однако она говорила, что «страна выдержит и это». К счастью, предсказательница не видела в будущем году больших войн или природных катастроф.

Отметим, что ранее Сиб.фм писал о другой расшифровке предсказания Ванги. Она предрекала в «день пяти двоек» ужасную катастрофу – речь идёт о 22 декабря 2022 года. Предположительно, в этот день произойдёт сильная солнечная вспышка. Дословно Ванга сказала следующее:

«На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт солнце».