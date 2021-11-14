Розыгрыш 100 000 рублей за прививку от COVID-19: как выиграть деньги за вакцинацию в ноябре 2021 года

Скриншоты с сайта "Бонус за здоровье"

Третья волна розыгрыша назначена на 16 ноября 2021 года. В этот день сразу 500 россиян смогут выиграть по 100 тысяч рублей каждый. Как принять участие в розыгрыше и получить деньги – в материале Сиб.фм.

Правительство РФ назначало дату розыгрыша на вторник, 16 ноября. В этот день сразу 500 россиян выиграют по 100 тысяч рублей каждый. В общей сложности будет разыграно 50 миллионов рублей.

Также правительство планирует устроить еще один розыгрыш в декабре, но дата четвёртого розыгрыша пока не названа.

«Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 000 рублей, увеличится до 2 000 человек», – подчеркнули в пресс-службе кабмина.

Принять участие в розыгрыше могут все, кто сделал прививку против коронавируса. Победителей выбирает генератор случайных чисел. Номера сертификатов берутся из Единого регистра вакцинированных от COVID-19.

В личный кабинет на портале «Госуслуги» победителю должно прийти соответствующее уведомление. Проверить результаты по итогам розыгрыша можно на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Если вы стали победителем, то для получения приза вам понадобятся подтверждённая учётная запись на сайте «Госуслуги» и банковская карта платёжной системы «‎Мир».

У победителя есть три месяца на то, чтобы предоставить реквизиты карты (указать их нужно будет на портале госуслуг). Выплата поступит на счёт в течение 6 месяцев с момента проведения акции.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что правительство изменило условия розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных против коронавируса. Результаты розыгрыша в октябре 2021 года, а также как проверить номер сертификата.