Труп 8-летней девочки нашли в квартире в Горском микрорайоне Новосибирска

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В Новосибирске по неизвестным причинам умерла 8-летняя девочка в собственной квартире. За день до смерти она пожаловалась маме на сильную головную боль.

Ночью с 13 на 14 ноября в Новосибирске в одной из квартир обнаружили тело восьмилетней девочки. Причины смерти ребёнка выясняют следователи.

Труп девочки обнаружили во втором часу ночи в одной из квартир в Горском микрорайоне, пишет КП-Новосибирск. По данным источника в правоохранительных органах, она без движения лежала в коридоре. На теле признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Известно, что 8-летняя девочка училась в третьем классе, у неё не было каких-либо хронических заболеваний. Однако мама погибшей поделилась, что за день до смерти дочка пожаловалась ей на сильную головную боль.

На данный момент в причинах смерти 8-летней девочки разбираются следователи.

Напомним, недавно в Новосибирске жители многоэтажки сообщили в полицию о трупе неизвестной женщины, который обнаружили в подъезде. По информации заявителей, спустя сутки тело погибшей так и лежало на лестничной площадке и начало распространять трупный запах.

Соседи тем временем рассказывали, что женщину видели впервые. В полиции позднее сообщили, что на место выехал участковый и судмедэксперт, который заберёт тело погибшей и установит причину смерти.