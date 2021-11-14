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В Новосибирске мужчина погиб после падения из окна в Кировском районе

Фото В Новосибирске мужчина погиб после падения из окна в Кировском районе
Фото В Новосибирске мужчина погиб после падения из окна в Кировском районе

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 14 ноября в Затулинском жилмассиве скончался мужчина. Смерть наступила в результате падения из окна многоэтажного дома.

Под окнами дома № 15 на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска 14 ноября было найдено тело мужчины. По словам очевидцев, он выпал с 14-го этажа. Смерть наступила мгновенно.

Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения, запись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск». На кадрах видно, что мужчина едва не рухнул на прохожих, а прежде чем оказался на крыльце, ударился о металлические перила.

Как случилась трагедия — неизвестно. Есть версия, что выпасть мужчине «помогли». Это предстоит выяснить.

Напомним, ранее в результате падения из окна этого же дома в Затулинском жилмассиве погиб другой мужчина. Трагедия произошла в июле, тело было обнаружено утром.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
Кировский район
Затулинка
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