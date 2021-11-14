В Новосибирске неизвестные выбросили мусор с балкона на припаркованный автомобиль

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Неизвестные выбросили мусор с балкона дома на улице Фадеева на припаркованный автомобиль. В результате у машины оказалось пробито лобовое стекло, отходы и осколки рассыпались по салону.

Житель Новосибирска пожаловался, что на лобовое стекло его автомобиля неизвестные выбросили мусор с балкона. По его словам, отходы прилетели с балкона общего пользования дома № 66/8 на улице Фадеева.

«Написал заявление в полицию в эту же ночь, сказали ждать звонка участкового. На мой вопрос, что делать дальше, ответили, что можно уже менять стекло, хотя не провели расследование должным образом», — написал автовладелец в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина рассчитывал, что пакет заберут на экспертизы, но вместо этого сказали просто выбросить. Как действовать дальше, пострадавший не знает.

Напомним, ранее неизвестный на улице Зорге расстрелял припаркованный во дворе дома минивэн. После этого мужчина громко ругался.