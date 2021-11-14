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В Новосибирске охранник оскорбил покупателя с астмой за отсутствие маски в ТЦ «Эдем»

Фото В Новосибирске охранник оскорбил покупателя с астмой за отсутствие маски в ТЦ «Эдем»
Фото В Новосибирске охранник оскорбил покупателя с астмой за отсутствие маски в ТЦ «Эдем»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В торговом центре в Новосибирске покупатель с астмой попытался купить товар без маски. Однако его отказались обслуживать на кассе, а затем позвали охранника.

В торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке произошёл конфликт между охранником и посетителем. Последний не надел маску при покупке товара и объяснил это астмой. По словам клиента, после этого сотрудник службы безопасности начал посылать его матом, пока он не включить запись видео. Мужчина поделился конфликтом в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Конфликт произошёл в ТЦ «Эдем» в магазине «Добрянка». Как пишет покупатель, ему запретил носить маску врач, поэтому он решил оплатить покупки без неё. У новосибирца также с собой был документ, который подтверждает заболевание. Однако кассиры отказались обслуживать его.

«Отказали в продаже и позвали охранника, который сразу мне заявил: "пошёл нах.. и не задерживай очередь, а то вызову полицейских". Я возмутился от такого "сервиса". Когда начал этому "быдле" объяснять почему я не надел маску, он даже не слушал и оскорблял меня, видимо почувствовав власть», – рассказал посетитель.

На видеозапись оскорбления охранника не попали. По словам покупателя, он перестал выражаться, когда началась запись разговора на видео. На кадрах видно, что сотрудник службы безопасности скрывает свой бейджик с именем, а также уходит от посетителя.

Однако в комментариях новосибирцы не поддержали астматика. Они считают, что конфликта можно было бы избежать, надев на минуту маску на кассе. Некоторые написали, что в очереди и так были люди, у которых маски немного приспущены.

«А тема-то спорная, однако. С одной стороны – если астматик наденет маску на себя, ровно на одну минуту, он не умрет же. Да даже если маска фуфло и не спасет, продавцов же оштрафуют потом. С другой стороны, охранник сразу повел себя не корректно»;

«Почему в наше непростое время астматик вообще шатается по магазам, а не заказывает продукты на дом?»;

«Может маска с клапанами получше будет? А так астматикам коронавирус опасен же...», – написали новосибирцы.

Напомним, что в Новосибирске продолжаются рейды по безмасочникам. В начале ноября порядка 30 пассажиров заставили покинуть автобус из-за отсутствия масок.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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