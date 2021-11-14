В Новосибирске от коронавируса умер актёр Владимир Казанцев

Фото со страницы Владимира Казанцева в Facebook

Актёр Владимир Казанцев, долгое время игравший в театре «Старый дом» и запомнившийся многим как Городовичок, скончался в Новосибирске 14 ноября. По словам друзей, он болел коронавирусом.

В это воскресенье, 14 ноября, в Новосибирске не стало актёра Владимира Казанцева, сообщается на странице «Первого театра» в Facebook.

«Сегодня ушёл из жизни актёр Владимир Казанцев. <...> Коллектив «Первого театра» скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Вечная память артисту», — говорится в публикации.

Выложил пост о смерти актёра и фотограф Владимир Дубовский.

«Ушёл за радугу Владимир Казанцев, наш Городовичок. Светлая память», — написал он в соцсети.

Казанцев выступал во многих новосибирских театрах. Дольше всего актёр прослужил в «Старом доме» — с 1993 по 2016 годы. После этого работал в «Первом театре», а также выходил на сцену в «Доме актёров».

Несколько друзей артиста, в том числе обозреватель «Советской Сибири» Светлана Фролова, рассказали, что он боролся с коронавирусом. В своей публикации в Facebook она констатировала, что ковид оказался сильнее. О прощании с Казанцевым будет сообщено позднее.

Напомним, ранее в этом году в Новосибирске скончался актёр театра «Глобус» Лаврентий Сорокин. Актер ушёл из жизни в возрасте 60 лет из-за рака.