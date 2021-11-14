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В Новосибирске заметили необычного голубя с голубыми крыльями

Фото В Новосибирске заметили необычного голубя с голубыми крыльями
Фото В Новосибирске заметили необычного голубя с голубыми крыльями

Фото pixabay.com

Житель Новосибирска заметил на окне красивого голубя с голубыми крыльями. По мнению орнитолога, это может быть свадебная птица, которую покрасили перед праздником.

Вечером 13 ноября в Новосибирске сибиряки заметили на подоконнике квартиры на 21-м этаже необычного голубя. Птицу отличали яркие крылья с голубыми вкраплениями. Голубь сел на окно в многоэтажке и никуда не улетал.

Как считает орнитолог Елена Шнайдер, цвет крыльев у птицы не естественный, поэтому его могли раскрасить специально. По мнению специалиста, это мог быть свадебный голубь, которого подготовили к чьей-нибудь свадьбе. После того, как их отпускают на празднике, они приручены возвращаться в свою голубятню.

Шнайдер отмечает, что птица могла просто потеряться. Скорее всего какое-то время она ещё посидит на подоконнике, а затем вернётся в голубятню.

«Надеюсь, за ночь его на окне никто не съест. А утром отправится домой. Крылья [у голубя] крашеные – для особого свадебного шика. Красиво, должно быть, смотрится, когда они разлетаются во все стороны», – цитирует НГС орнитолога.

Напомним, ранее под Новосибирском жители села заметили массовую гибель чёрных птиц. Сиб.фм поговорил с орнитологом, который объяснил смерть 300-400 птиц.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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