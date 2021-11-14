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В центре Новосибирска автомобиль Toyota въехал в коммунальную яму

Фото В центре Новосибирска автомобиль Toyota въехал в коммунальную яму
Фото В центре Новосибирска автомобиль Toyota въехал в коммунальную яму

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

14 ноября в Новосибирске водитель Toyota протаранил ограждения на месте ремонтных работ и въехал в яму в асфальте.

Утром в воскресенье, 14 ноября, в центре Новосибирска водитель седана Toyota нырнул на автомобиле в котлован, где проходили ремонтные работы. Об этом сообщили в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что инцидент произошёл около 5 утра на улице Ипподромской у дома № 40. По информации службы эвакуации, водитель автомобиля Toyota пробил ограждение на участке ремонтных работ и нырнул прямо в котлован.

Фото В центре Новосибирска автомобиль Toyota въехал в коммунальную яму 2

На место вызвали сотрудников полиции, пожарных и скорую помощь. Водитель находился внутри автомобиля, когда тот въехал в яму, степень его травм на данный момент неизвестна. На кадрах видно, что у Toyota сильно повреждена передняя часть, а также разбито лобовое стекло. Подробности аварии уточняются.

Ранее в Новосибирске произошёл аналогичный инцидент. Водитель Honda провалился в коммунальную яму на месте дорожных работ в Ленинском районе.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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