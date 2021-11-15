Что из себя представляет консолидация бизнес-кредитов

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Бывают ситуации, когда клиенты банков имеют несколько разнообразных бизнес-кредитов и используют одновременно две и более кредитные карты. И когда они встречают выгодное предложение, то сразу задумываются, не стоит ли взять по нему достаточно крупную сумму, чтобы рассчитаться по всем имеющимся долгам и выплачивать более низкий процент только одному кредитору, который предложил более выгодный бизнес-кредит. Многие начинающие предприниматели имеют неправильное представление о реструктуризации кредитов и консолидации всех долгов в один.

Они думают, что консолидация долгов по кредитным картам и нескольким банковским кредитам станет решением их финансовых проблем, но это не магическое средство. Ведь для того чтобы стабилизировать ситуацию и добиться финансового оздоровления, нужно пройти длинный, трудный и часто коварный путь.

Поэтому вполне возможно, что реструктуризация долга не принесёт вам желаемой экономии, облегчения от уменьшения платежей или снижения общего кредитного бремени. Суть консолидации кредитов состоит в том, что все кредитные обязательства суммируются и переносятся к одному из кредиторов.

Вместо того чтобы осуществлять несколько платежей в месяц, вы будете обходиться одним разовым платежом. При этом общая сумма задолженности остаётся той же, а срок кредитования, как правило, увеличивается. Эта возможность зачастую привлекает тех клиентов, у которых часто возникают временные финансовые трудности, угрожающие появлением просрочек по кредитам в нескольких банках.

Они считают, что будет легче договориться с одним кредитором об изменении графика погашения или снижении размеров ежемесячного платежа.

Ключевые нюансы, которые помогут разобраться, стоит ли пользоваться консолидацией долгов

Но прежде чем принять решение о консолидации собственных кредитов, необходимо учитывать следующие нюансы:

плата за пользование таким кредитом может быть намного выше, чем если бы вы продолжали платить разным кредиторам;

также новый кредитор, привлекая вас заманчивой и низкой процентной ставкой, может умолчать о всевозможных скрытых платежах и сборах, которые также значительно увеличат итоговую переплату.

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