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Депутат горсовета Новосибирска призналась, что не болела коронавирусом

Фото Депутат горсовета Новосибирска призналась, что не болела коронавирусом
Фото Депутат горсовета Новосибирска призналась, что не болела коронавирусом

Фото со страницы Светланы Каверзиной в социальной сети «ВКонтакте»

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина развеяла слухи о своей болезни коронавирусом.

Новосибирский депутат Светлана Каверзина призналась, что за всё время пандемии не болела коронавирусом. Об этом народная избранница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я КОВИДом НЕ БОЛЕЛА. За всё время с декабря 2020 (когда поставила прививку). И простудой не болела. И ни дня на больничном не провела. Пропустила 1 день работы, когда подвернула ногу», – поделилась Каверзина.

Депутат попросила новосибирцев не «распускать дезинформацию» о её здоровье.

Ранее в паблике ШЛЮЗа появилось сообщение о том, что Светлана Каверзина заболела коронавирусом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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