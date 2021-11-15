Депутат горсовета Новосибирска призналась, что не болела коронавирусом

Фото со страницы Светланы Каверзиной в социальной сети «ВКонтакте»

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина развеяла слухи о своей болезни коронавирусом.

Новосибирский депутат Светлана Каверзина призналась, что за всё время пандемии не болела коронавирусом. Об этом народная избранница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я КОВИДом НЕ БОЛЕЛА. За всё время с декабря 2020 (когда поставила прививку). И простудой не болела. И ни дня на больничном не провела. Пропустила 1 день работы, когда подвернула ногу», – поделилась Каверзина.

Депутат попросила новосибирцев не «распускать дезинформацию» о её здоровье.

Ранее в паблике ШЛЮЗа появилось сообщение о том, что Светлана Каверзина заболела коронавирусом.