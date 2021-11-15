Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выступят на «Локомотив-Арене» 19 ноября

Фото предоставлено ИП Паули А. А.
В концертную программу «Кислород» войдут новые песни и всеми любимые хиты.
Организаторы сообщают, что все необходимые меры предосторожности по борьбе с коронавирусом будут применены.
Мероприятие пройдёт в формате COVID-free. На входе зрителям нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесённом в течение последнего полугода заболевании. Сдать ПЦР-тест гости могут не позднее чем за 72 часа до шоу и перед началом концерта предъявить его на входе.
Приобрести билеты можно во всех кассах города.
Возрастные ограничения 12+
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают