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Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выступят на «Локомотив-Арене» 19 ноября

Фото Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выступят на «Локомотив-Арене» 19 ноября
Фото Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выступят на «Локомотив-Арене» 19 ноября

Фото предоставлено ИП Паули А. А.

В концертную программу «Кислород» войдут новые песни и всеми любимые хиты.

Организаторы сообщают, что все необходимые меры предосторожности по борьбе с коронавирусом будут применены.

Мероприятие пройдёт в формате COVID-free. На входе зрителям нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесённом в течение последнего полугода заболевании. Сдать ПЦР-тест гости могут не позднее чем за 72 часа до шоу и перед началом концерта предъявить его на входе.

Приобрести билеты можно во всех кассах города.

Возрастные ограничения 12+

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Арбенина
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