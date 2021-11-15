Экс-губернатор Новосибирской области Городецкий получил новую должность в Совфеде

Фото с сайта Совета Федерации РФ
Член Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Городецкий назначен первым заместителем председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий повышен до первого заместителя председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом на заседании правительства региона 15 ноября сообщил губернатор Андрей Травников.
«Статус нашего представителя в комитете стал более высоким. Комитет избрал Владимира Филипповича Городецкого председателем. Продолжаем взаимодействовать», – поздравил сенатора глава Новосибирской области.
В ответ Городецкий поблагодарил Травникова за поздравления.
Полномочия Владимира Городецкого в Совете Федерации начались в октябре 2018 года, срок окончания – сентябрь 2023 года.
Напомним, в апреле сенатор Владимир Городецкий отчитался о своих доходах за 2020 год. Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий задекларировал доход в 7 133 595,06 руб. Его супруга сообщила о годовом доходе в 236 432,45 руб.
Владимир Городецкий с 2000 года три срока подряд занимал пост мэра Новосибирска.
В сентябре 2014 года был назначен губернатором Новосибирской области.
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