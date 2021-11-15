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Где в Новосибирске не стоит парковать машину из-за уборки снега в ночь на 16 ноября

Фото Где в Новосибирске не стоит парковать машину из-за уборки снега в ночь на 16 ноября
Фото Где в Новосибирске не стоит парковать машину из-за уборки снега в ночь на 16 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Специалисты дорожных служб Новосибирска попросили автовладельцев воздержаться от парковки машин на улицах, где в ночь с 15 на 16 ноября будет проводиться уборка снега.

В Новосибирске продолжается зимняя уборка улиц города. С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли с магистралей и улиц города 64 365,5 куб. м снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Власти обратились к автомобилистам с просьбой не оставлять транспорт на улицах в связи с предстоящим вывозом снега. Полный список магистралей, на которых будет работать спецтехника, размещён на сайте администрации.

Фото Где в Новосибирске не стоит парковать машину из-за уборки снега в ночь на 16 ноября 2

График выхода снегоуборочной техники может корректироваться в зависимости от погодных условий.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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