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Иосиф Пригожин рассказал о «лишних людях» в российском шоу-бизнесе

Фото Иосиф Пригожин рассказал о «лишних людях» в российском шоу-бизнесе
Фото Иосиф Пригожин рассказал о «лишних людях» в российском шоу-бизнесе

Фото с сайта dni.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему звёзд шоу-бизнеса не стоит спасать от банкротства, которое грозит многим артистам в связи с резким сокращением количества концертов из-за пандемии.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что в российском шоу-бизнесе «много лишних людей».

Не понимаю, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса. Шоу есть, а бизнеса нет, —

заявил продюсер.

Пригожин отметил, что заговорил о бедственном положении концертной индустрии одним из первых.

При этом на его высказывание резко отреагировал музыкант Сергей Шнуров. Это и повлекло полемику, которая переросла в целую серию взаимных обвинений.

Я однажды сказал, что индустрия находится в бедственном положения, так Шнур меня оболгал, и рикошетом осколки полетели на Валерию. При этом он сейчас за огромные деньги выступил перед такими же, как он, в Дубае. Представляете, дети, жёны, мамы сидят — и выходит Шнур, и звучит его мат-перемат. Мне не хочется это видеть просто никак. Люди приводят детей на Моргенштерна и говорят: «Здесь дети. Что вы матом ругаетесь?» Так зачем вы ведёте их на его концерты? —

задался вопросом Пригожин.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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