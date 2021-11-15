Космонавт-герой РФ рассказал о последствиях столкновения МКС с мусором

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Герой РФ Андрей Борисенко высказался о сближении МКС с опасным куском мусора утром 15 ноября, а также прокомментировал указание российским космонавтам укрыться на корабле «Союз МС-19».

Как отметил лётчик-космонавт в беседе с NEWS.ru, в случае серьёзных повреждений МКС экипажу может понадобиться срочный спуск на Землю.

Борисенко уточнил, что если информация о сближении с мусором придёт заранее, МКС сможет совершить манёвр уклонения — тогда «поднимут или спустят орбиту метров на 400–500».

Если же сообщение передадут МКС слишком поздно, то «космонавты штатно уходят на корабль „Союз“ и ждут развития событий».

«Если станция пролетит мимо мусора, то все возвращаются к штатной работе, а если будет столкновение, то уже экипаж будет действовать по обстановке. Если будет столкновение мусора со станцией, то будет срочный спуск. Он возможен, всё зависит от степени повреждений, которые может получить МКС в этом случае», —

отметил Андрей Борисенко.

Также он добавил, что проблема мусора на орбите действительно существует, и тем не менее нельзя сказать, что подобные ситуации происходят очень часто.

«Я с этим столкнулся один раз, в первом полёте. В 2011-м году. Нам тоже пришлось входить в «Союз» и ждать развития событий. <...> Там главное — уйти в «Союз» к определённому времени, минут за 15–20 минут до расчётной точки возможного столкновения с мусором. <...> По указаниям с Земли экипаж может возвращаться», —

пояснил космонавт.

Известно, что на МКС работают экипажи 65-й и 66-й экспедиций. От Роскосмоса присутствуют космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. От США — астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур. Также на станции работают астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосиде.