«Люди станут сказочно богаты, но без денег на руках»: рассекречено последнее пророчество Ванги на 2022 год

Коллаж Сиб.фм

Болгарская прорицательница Ванга за свою долгую жизнь заработала репутацию самой прозорливой ясновидящей XX века. Смысл её загадочных предсказаний люди пытаются разгадать и через 25 лет после кончины Ванги. На 2022 год в её предсказаниях упомянуты «богатство» и «красные деньги».

Ванга предвидела, что в 2022 году люди «станут сказочно богаты, но без денег на руках», сообщает FTimes. Это можно трактовать как повсеместное внедрение системы банковских карт, когда человек не держит в руках все свои деньги – они находятся на счетах.

Также близким по времени является её предсказание о «красных деньгах». Красные купюры с различным номиналом существуют сразу в нескольких странах мира, включая Россию. Именно это и натолкнуло некоторых расшифровщиков пророчеств Ванги на мысль о том, что ясновидящая могла предсказать выплаты. В частности, в России перед текущими выборами в Госдуму ряд граждан получили по 10 тысяч рублей от государства во второй половине 2021 года.

Однако более распространённой версией толкования слов Ванги про «красные деньги» является иная. Напомним, речь шла о том, что «красные деньги» в 2021 году будут править миром. Таким образом, считается, что речь идёт о якобы мировом господстве юаней, которые потеснят собой и американский доллар, и евро.

Россия очень сильно изменится и будет продолжать меняться в это время, предупреждала Ванга. Она выдержит очень много испытаний и достойно победит врагов. Сложности не сломают российское государство, и россияне не свернут с выбранного пути. Со всеми препятствиями удастся справиться достойно.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что предсказала Ванга – когда закончится коронавирус.