Масштабная реформа пенсионного возраста: женщинам могут разрешить выходить на пенсию с 56 лет

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и Павла Мирошникова

Женщины, родившие пять и более детей, приобретают право выйти на пенсию в 50 лет. Родившие трёх детей – в 57 лет, родившие четырёх детей – в 56 лет. Пенсионный возраст многодетных матерей может быть снижен на 3-10 лет, если они воспитали детей до достижения ими возраста 8 лет.

Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьёй 32 Федерального закона № 400-ФЗ. На официальном сайте отделения ПФР Кабардино-Балкарской Республики опубликована возрастная шкала выхода на пенсию многодетных матерей, в зависимости от числа детей:

Женщины, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет.

Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на 4 года.

Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на 3 года.

Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

То есть женщины должны не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости.

Женщины, родившие одного ребёнка или двух детей, выходят на пенсию в общеустановленном возрасте 60 лет.

В ходе пенсионной реформы в 2019 году в России начали повышать пенсионный возраст. Для постепенного его повышения предусмотрен переходный период 10 лет – с 2019 по 2028 годы. После пенсионной реформы женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. Повышение возраста выхода на пенсию сделало пенсионную реформу крайне непопулярной среди россиян.

Напомним, Оксана Дмитриева, единственный представитель «Партии Роста» в Госдуме восьмого созыва, недавно заявила, что в бюджете России достаточно средств, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст. Даты и размеры двух главных повышений пенсий в 2022 году уже назвал министр труда. А Сиб.фм рассказывал о льготах предпенсионерам.