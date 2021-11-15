Модель из Новосибирска рассказала о закулисье конкурса «Краса России»

Фото Instagram mariaavishnyakova

22-летняя модель из Новосибирска Вишнякова раскрыла правду о закулисье конкурса «Краса России».

Молодая модель из Новосибирска Мария Вишнякова попала в финал конкурса «Краса России». Заключительный этап состоится 17 ноября, однако девушка решилась раскрыть неприятную правду о конкурсе.

Марии сейчас 22 года, всего два года назад она и не представляла, что может стать моделью. В детстве девушка увлекалась спортом: шесть лет занималась гимнастикой, плаванием и баскетболом. К слову, именно гимнастика пригодилась конкурсантке для «Красы России»: для выступления девушка выбрала номер с лентой.

В своём интервью «КП-Новосибирск» Мария рассказала, что в детстве была скромной отличницей. Именно поэтому девушку удивили некоторые участницы «Красы России» – по словам Марии, большинство конкурсанток ищут себе спонсоров.

«Я считаю, что у меня очень хорошее воспитание, и на конкурсе, смотря на других участниц, я ещё больше в этом убедилась. Здесь очень мало образованных, умных девушек. Этот мир такой – не совсем порядочный, не ценящий себя по-настоящему. Когда живёшь с девочками рядом, то видишь, как они разговаривают, что делают. И когда потом одна из участниц сказала, что хочет открыть приют для детей, меня это сильно удивило», – рассказывает Мария.

После участия в конкурсе Мария поняла, что многие тоже принимают себя за стереотипную и не очень умную блондинку. Однако девушка рассказывает, что в детстве её любимыми предметами были алгебра и геометрия. Сибирячка закончила СГУВТ по специальности «экономика».

«Я считаю, что получить высшее образование очень важно, это такая подушка безопасности, которая всё равно пригодится в жизни», – делится модель.

Сама Мария сейчас не собирается работать по специальности, однако считает, что закончить вуз было правильным решением. Перед выпуском девушка попала к хорошему мастеру и вдохновилась на то, чтобы тоже стать визажистом. После этого модель пошла на курсы, и теперь она не только визажист, но и стилист.

Через три дня, 18 ноября, состоится финал конкурса «Краса России». Мария активно к нему готовится и соблюдает диету, чтобы выглядеть красивой на сцене.