«Могут выкупить на всю ночь»: сколько зарабатывают танцовщицы в стриптиз-клубах Новосибирска

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Как отбирают танцовщиц стриптиза, занимаются ли сексом в привате и что происходит, когда гость увозит танцовщицу стриптиз-бара с собой?

Журналист Сиб.фм попробовала устроиться в один из стриптиз-клубов Новосибирска, чтобы выяснить, кого берут в танцовщицы стриптиза, на какой месячный заработок можно рассчитывать и что требуют от девушек, раздевающихся у шеста.

Все имена в тексте изменены. — Прим. ред.

По запросу [стриптиз новосибирск вакансии] в поиске сразу выходят ссылки на сайты новосибирских стриптиз-клубов. Среди них можно найти и отдельный лендинг (одностраничный сайт под конкретный запрос. — Прим. ред.) с анкетой и контактными данными. Среди предлагаемых вакансий не только танцовщица, официант и хостес – ищут хореографа, менеджера смены, главного бухгалтера и даже директора бара.

Связаться с потенциальным работодателем можно несколькими способами.

Например, заполнить анкету, в которой необходимо указать контактные данные, свой город, желаемую должность и зарплатные ожидания к ней, а также описать опыт работы и приложить селфи. Оставить пустыми можно только поля о семейном положении и зарплате.

Ещё один способ — звонок на указанный номер. На том конце отвечают спустя пару гудков. Всё решается за минуту: девушка звонким голосом назначает собеседование на следующий же день. Предупреждает, что необходимо взять с собой паспорт, уточняет, может ли помочь чем-то ещё и после отрицательного ответа отключается.

Собеседование ставят за несколько часов до открытия. В это время вывеска заведения ещё не горит, поэтому отыскать её в темноте получается не сразу. Широкие, влажные от залетевшего снега ступени ведут к двери с табличкой, на которой указан часовой режим работы — с 22:00 до 23:00. Белые буквы ещё можно разглядеть в уже опустившихся сумерках, а вот кнопку звонка приходится подсветить экраном телефона. Дверь открывается буквально через полминуты.

Внутри помещения зажжён полный свет — только это позволяет не наткнуться на множество больших картонных коробок, наставленных друг на друга в несколько рядов. Массивные шторы красного цвета отодвинуты в стороны или небрежно закинуты наверх. В воздухе отчётливый запах краски.

Мимо проходит мужчина лет 50 в типичном строительном костюме — на ткани видно несколько свежих пятен.

«Что нам опять надо здесь зашпаклевать?» — обращается к нему высокая женщина, выходящая мне навстречу из дальней части бара.

Мы присаживаемся на один из широких чёрных диванов, и его покрытие поскрипывает от прикосновения джинсов. Мне дают простой планшет с уже открытой анкетой — такой же, как на сайте с вакансиями. Чтобы её заполнить, хватит максимум пяти минут.

После нажатия на кнопку «Отправить» женщина садится напротив. Каштановые волосы собраны в хвост, обычные джинсы и спортивная кофта делают процент открытой кожи минимальным — только лицо и пальцы с незатейливыми кольцами.

— Ну что, давайте знакомиться? Рассказывайте: как вас зовут, сколько вам лет, какие цели перед вами стоят — в космос полететь, квартиру купить? —

улыбается она. — Я — Екатерина Алексеевна, директор бара.

За несколько вопросов она уточняет, местная ли я или живу в съёмной квартире, сколько зарабатываю сейчас и на сколько рассчитываю здесь, какое количество времени готова этому уделить.

Потом женщина со спокойной гордостью рассказывает о своём заведении, которое входит в федеральную сеть стриптиз-баров: по России их более 50, а недавно открыли первый «филиал» в Европе.

— Теперь все мы можем путешествовать не только по России, но и в Европу за счёт компании. Сотрудники сервиса приезжают на открытия новых баров, а у танцовщиц вообще постоянные гастроли: они подписывают контракт и уезжают в другой город на месяц, например.

Первым же преимуществом Екатерина Алексеевна особенно выделяет отсутствие интим-услуг.

«Наши стриптиз-бары не предоставляют, не предоставляли и никогда не будут предоставлять интим-услуги. Будь мы борделем, мы бы никогда не развились так широко», — сразу заявляет она. «Конечно, в тех же фильмах чего только не показывают.

Отсюда у нас и предрассудки, что стриптиз-бар — это однозначно интим и клофелин.

Хотя здесь и близко такого нет», — продолжает директор.

По её словам, отношения между сотрудниками тоже запрещены.

«Однозначно кого-то одного уволят. А то поскандалили — и вот тебе плохое настроение, и «Чивас» тут летит в кого-нибудь. Поэтому нет, нельзя», — твёрдо качает головой Екатерина Алексеевна.

А на вопрос об отношениях с гостями она уже разводит руками.

«Это сложнее. Ну как я могу повлиять? Сказать: «Не люби гостя»? Это не тот момент, который можно контролировать, в отличие от обстановки внутри бара», — поясняет женщина.

Рассказывает она и о том, что директором бара была не всегда.

«В 2016 году я пришла работать танцовщицей.

Два года танцевала, бухала как скотина, купила две машины, и всё у меня хорошо было.

А потом успокоилась, решила расти и развиваться. Теперь здесь на должности директора», — улыбается Екатерина Алексеевна.

Потом рассказывает о графиках и окладах.

Хостес работают три дня в неделю, их оклад за смену с 21 до 6 часов — две тысячи, у официантов за такое же время работы, но с графиком 3/3 — полторы тысячи рублей за смену. Танцовщицам же обещают от 70 тысяч.

На вопрос о том, почему разбег между заработком настолько сильный, директор бара снова улыбается и легко пожимает плечами.

«Гости приходят не к официантам, хостес или бармену — они приходят к девчонкам. И цветами их задаривают, и подарками, и просто чаевыми».

По словам Екатерины Алексеевны, чтобы работать здесь танцовщицей, не нужна «профильная» база.

«Это обычные девчонки, которые так же, как и вы, приходят на собеседование и говорят: «Я хочу денег».

У нас есть профессиональный хореограф, которая с ними занимается, и когда она говорит: «За эту железную штуку она держится уверенно, можно выпускать», мы отправляем девочку на сцену», — рассказывает директор, взмахивая рукой в сторону тускло посверкивающего шеста.

Екатерина Алексеевна не скрывает: текучка среди танцовщиц действительно самая быстрая.

«Одна влюбилась, вторая заработала достаточно денег, третья решила открыть свой бизнес, четвёртая захотела поехать работать за границу...

Иногда с дивана позади доносятся отрывки прерывистой мужской речи: параллельно менеджер смены собеседует крупного, немного угрюмого парня. Ему 20, он учится в «Воднике» (Сибирский государственный университет водного транспорта. — Прим. ред.), а здесь хочет подрабатывать барменом.

Наш разговор с директором стриптиз-бара укладывается в полчаса. Мы договариваемся, что завтра я приду на «просмотр»: загляну в бар на пару часов, чтобы увидеть, как же всё работает на самом деле.

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