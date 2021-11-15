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общество

Мусорные полигоны построят в семи районах Новосибирской области до 2026 года

Фото Мусорные полигоны построят в семи районах Новосибирской области до 2026 года
Фото Мусорные полигоны построят в семи районах Новосибирской области до 2026 года

Фото pixabay.com

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области назвали районы, в которых после 2023 года построят мусорные полигоны.

На территории Новосибирской области в 2023–2026 годах построят полигоны для хранения твёрдых коммунальных отходов (ТКО), появятся они в семи районах: Куйбышевском, Тогучинском, Татарском, Каргатском, Кыштовском, Болотнинском и Искитимском, сообщила ТАСС и.о. министра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик.

На разных полигонах смогут хранить от 5 до 60 тыс. тонн мусора в год. Строить их будут в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обращения с ТКО, подчеркнула представитель министерства ЖКХ.

Напомним, в сентябре контрольно-счётная палата Новосибирской области заявила, что госпрограмма развития системы обращения с ТКО в части строительства новых полигонов и площадок временного накопления может быть сорвана из-за недостаточного финансирования. В конце октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря механизму инфраструктурных кредитов область получит 5,3 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на создание полигонов ТБО и ТКО.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
мусор
отходы
полигон
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