На благоустройство почти двухсот объектов в 2021 году направлено более миллиарда рублей

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В этом году Новосибирская область отправила на благоустройство территорий в населённых пунктах 1,26 млрд рублей. Итоги реализации мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания, которое провёл губернатор Андрей Травников в правительстве региона.

«В 2021 году проведена масштабная работа: благоустроено более двухсот малых и крупных объектов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В 2022 году необходимо готовиться к такой же напряжённой работе и в рамках нацпроекта, и в рамках наших программ – и исполнения депутатских наказов, и инициативного бюджетирования, грантовых программ – везде присутствуют мероприятия по благоустройству территорий. Особенно важно вовлекать в эту работу жителей, общественные объединения и организации: в согласование проектов, в определение внешнего вида объектов», – отметил губернатор.

Как сообщил Денис Архипов, на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в этом году направлены средства в объёме 981 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 894 миллиона и из бюджета Новосибирской области – 86 миллионов рублей. Средства направлены на благоустройство 115 придомовых территорий и 71-го общественного пространства. Также реализованы три масштабных проекта-победителя федерального конкурса малых городов.

Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды были реализованы в городах Купино, Карасуке и Куйбышеве.

В концепции благоустройства центральной площади города Куйбышева раскрыта купеческая история города – традиционная тематика орнаментов использована в организации зонирования площади, материалах покрытий, малых архитектурных формах и перголах. Для проведения массовых мероприятий была создана сцена и теневые навесы. У Куйбышева в самом центре появилось качественное общественное пространство, образующее облик города.

Оригинальный проект реализован в Карасуке. Авторам проекта и строителям удалось реализовать первоначальную идею по созданию вдоль береговой линии озера Банное многофункционального пространства для отдыха, занятий спортом, наблюдения за птицами и судомодельным спортом. Благодаря этому проекту преобразился центр города, а заболоченное озеро превратилось в новое место притяжения для всех жителей и гостей Карасука.

Помимо нацпроекта, муниципалитетам в текущем году была оказана помощь из областного бюджета в рамках благоустройства на такие мероприятия, как: разработка проектно-сметной документации – 12 муниципалитетам области на сумму 2,6 млн рублей; благоустройство в посёлке Гвардейском – 8,9 млн рублей; проект «Территория детства» в Новосибирске – 50 объектов общей стоимостью 40 млн рублей; благоустройство территории у нового ледового дворца спорта – 216,8 млн рублей, и т.д. Итого на мероприятия по благоустройству по всем проектам и программам в текущем году было направлено 1,26 млрд рублей, отметил министр.

Одним из самых крупных объектов нацпроекта 2021 года стал Заельцовский парк Новосибирска. Здесь выполнены работы по устройству дорожек; экотропы, трассы скандинавской ходьбы, покрытий на сухом озере, детских площадок, озеленению, освещению, видеонаблюдению. Завершение объекта планируется в 2022 году. Ещё один проект – парк «Южный» в Искитиме: работы начаты в 2020 году, в текущем году выполнена установка лавочек, урн и вазонов, устройство ограждения спортивной площадки, установка спортивного инвентаря, устройство велосипедной дорожки, спортивной площадки, озеленение, освещение. В городе Обь велось создание парка «Геофизик», в котором выполнены работы по асфальтированию велосипедной дорожки и площадки, устройству освещения, установке скейт-площадки, детской площадки, интеллектуальной площадки, спортивных тренажёров, посеву газона, укладке ударопоглощающего покрытия на беговой дорожке, высажены зелёные насаждения.

В ходе благоустройства придомовых территорий проводилось комплексное благоустройство дворов с установкой детских и спортивных площадок.

Для справки: Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённого президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. С 2019 года данный проект входит в состав национального проекта «Жильё и городская среда», реализуемого в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф.