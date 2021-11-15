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На перекачивающей станции «Барабинск» в Новосибирской области модернизированы фильтры-грязеуловители

Фото На перекачивающей станции «Барабинск» в Новосибирской области модернизированы фильтры-грязеуловители
Фото На перекачивающей станции «Барабинск» в Новосибирской области модернизированы фильтры-грязеуловители

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» завершило работы по техническому перевооружению площадки горизонтальных фильтров-грязеуловителей (ФГУ) перекачивающей станции (ПС) «Барабинск». Объект расположен в Новосибирской области.

Модернизация производственной инфраструктуры станции выполнялась в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции магистральных трубопроводов предприятия на 2021 год.

Работы по техническому перевооружению оборудования проводились в рамках действующего производства. На существующей площадке был смонтирован новый узел фильтров — грязеуловителей, надземные шиберные задвижки в количестве шести единиц. Также проведено обустройство системы дренажа от узла ФГУ, выполнена теплоизоляция и электрообогрев надземных участков трубопроводов, дренажных трубопроводов, а также надземного участка линии отбора давления. Устаревшее и выработавшее свой эксплуатационный ресурс оборудование было демонтировано.

Новый узел ФГУ предназначен для очистки нефтепродукта от механических примесей, образующихся во время эксплуатации линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск — Сокур. Пропускная способность фильтров-грязеуловителей составляет 1100 м³/ч, тонкость фильтрации — 4 мм. Назначенный срок службы рассчитан на 30 лет.

По окончании строительно-монтажных работ и комплексного опробования установленного оборудования узел ФГУ введен в эксплуатацию. Технологические операции, выполняемые на перекачивающей станции после модернизации существующей площадки фильтров, не изменятся.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

нефть
оборудование
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