Новогодние каникулы с 31 декабря – Минтруд утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2022 году

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Согласно календарю выходных и праздничных дней, новогодние каникулы россиян начнутся с 31 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года. В общей сложности россияне будут отдыхать 10 дней подряд.

Минтруд РФ утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2022 год. Согласно ему, граждане России будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В общей сложности отдых продлится. В январе следующего года будет всего 15 выходных и только 16 рабочих дней.

Следующие продолжительные выходные ожидаются в марте 2022 года. Они продлятся три дня: с 6 по 8 число. А 5 марта будет объявлено сокращённым днём. Сотрудники смогут освободиться с работы на час раньше обычного времени.

Также выходные по несколько дней подряд будут в мае, июне и ноябре:

с 1 по 3 мая;

с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября (3 ноября – сокращённый день).

Дополнительные праздничные выходные будут 23 февраля (22 февраля – сокращённый день) и 13 июня. А 31 декабря в 2022 году приходится на субботу. Для тех, кто работает в формате пятидневки, день будет выходным.

Напомним, что со 2 ноября новосибирское метро вернулось к прежнему режиму работы. График метеорных потоков до конца 2021 года, а также график выплат пенсий и детских пособий в ноябре этого года.