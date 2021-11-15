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Новосибирская область наращивает темпы вакцинации

Фото Новосибирская область наращивает темпы вакцинации
Фото Новосибирская область наращивает темпы вакцинации

Фото nso.ru

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание членов правительства Новосибирской области. Речь шла об увеличении масштабов вакцинации населения и о расширении возможностей для граждан принять в ней участие.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подробно рассказал о том, как в регионе проходит массовая вакцинация от заболевания коронавирусной инфекцией.

Сегодня в Новосибирской области при участии Минздрава региона работает 92 базовых пункта вакцинации, дополнительно открыто 144 кабинета, из них 40 открыто в течение последних двух недель. Продолжают свою работу 98 мобильных бригад, выезжающих на предприятия и в организации. 25 пунктов вакцинации работает в торговых центрах – на днях был открыт пункт в ТРЦ «Аура». Для оперативной записи на вакцинацию для граждан работает 132 виртуальных кабинета, отражающихся в Медицинской информационной системе, а также открываются слоты на сайте «Госуслуги».

Поставки вакцины в регион стабильны: всего поступил 1 млн 227 тысяч доз компонента, первым компонентом привиты 1 млн 25 тысяч 80 жителей области, завершённый курс вакцинации имеют 863 тысячи 127 человек. Продолжают работу 24 лаборатории, которые полностью закрывают все потребности здравоохранения региона. Развёрнутый коечный фонд для больных COVID-19 составляет 4785 коек, что позволяет полностью обеспечить госпитализацию всех нуждающихся.

С 12 октября в Новосибирской области, согласно постановлению Роспотребнадзора, объявлена обязательная вакцинация против ковидной инфекции для определённых категорий граждан, наблюдается значительный прирост желающих вакцинироваться. Глава Минздрава региона Константин Хальзов напомнил, что до 12 октября первым компонентом были привиты 768 тысяч 736 жителей, а за месяц с 12 октября по 12 ноября привиты ещё 256 тысяч 344 жителя – это больше 30 % от всего объёма привитых с начала вакцинации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Минздрав
коронавирус
вакцинация
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