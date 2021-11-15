Почему так плохо после прививки от коронавируса – полный список побочных эффектов и осложнений от вакцины, которые пройдут за 2-3 дня

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм
С кратковременными побочными эффектами после прививки от COVID-19 – температурой, болями в мышцах и месте укола – пациенты сталкиваются нередко. Реакция организма на вакцинацию индивидуальна: одни люди переносят прививку комфортно, другие болеют. Но побочные эффекты редко длятся больше суток.
«Реакция людей на вакцину зависит от их иммунной системы. Молодые реагируют более бурно, и это правильно. У них иммунная система сильнее, более «живая», не встречалась с большим количеством микроорганизмов, поэтому и вакцинацию молодые переносят зачастую более бурно, сталкиваются с системными побочными эффектами. У пожилых иммунная система реагирует в основном местными реакциями и минимумом других побочных явлений», – рассказал Сиб.фм главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Врачи говорят, что больше антител к коронавирусу вырабатывают люди, которые «болеют» после прививки.
«Повышение температуры в первые три дня после введения вакцины обычно не превышает 37,5 градуса Цельсия. При более высокой температуре и плохом самочувствии можно принять нестероидные противовоспалительные и жаропонижающие средства», – рекомендует сайт стопкоронавирус.рф.
Если температура выросла до 40 градусов, нужно вызвать скорую помощь, потому что такое состояние может быть опасно для жизни.
Побочные эффекты, с которыми нередко сталкиваются вакцинированные: повышение температуры, боли в суставах и мышцах, в месте введения препарата, общая слабость и головная боль. Иногда встречаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита. Как правило, побочные эффекты проходят за день-два, а многие переносят прививку без побочных эффектов с минимумом дискомфорта.
Но некоторые новосибирцы жаловались на сильные «побочки».
«Ощущения отвратительные, и с каждым часом становится всё хуже. У меня болят мышцы, голова. Болит, покраснело и распухло место укола. Очень сильная слабость. На работу приползла буквально из последних сил», – рассказывала Сиб.фм 40-летняя Татьяна после укола вторым компонентом «Спутника V».
«После первой прививки были жёсткие «побочки».
Состояние как при сильной простуде. Место укола покраснело и опухло, рука словно отваливалась – поднять её было невозможно»,
– делился 32-летний Максим, у которого температура поднималась выше 38 градусов.
Самый опасный побочный эффект после прививки – это острые аллергические реакции. Особенно анафилаксия, когда у человека начинается удушье. Узнать об острой аллергической реакции можно по следующим симптомам: отёк языка и губ; головокружение; проблемы с дыханием; сыпь, которая быстро распространяется по всему телу.
К счастью, люди с такой реакцией на вакцину встречаются крайне редко.
«Если у вас в прошлом были любые аллергические реакции после введения вакцин, обязательно сообщите об этом врачу. Врач определит, есть ли риск повторения такой реакции. После проведения вакцинации необходимо оставаться в медицинской организации в течение 30 минут», – предупреждает стопкоронавирус.рф.
Если речь о том, что место укола немного чешется или вокруг него образовалась сыпь, то помочь могут обычные антигистаминные средства.
Напомним, кому нельзя делать прививку от коронавируса даже при принудительной вакцинации.
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