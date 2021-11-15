Прививка перед отпуском: почему зарубежные страны не принимают российских туристов после вакцины «Спутник Лайт»

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Российские вакцины до сих пор не признаны ВОЗ. Но более десятка стран принимают без дополнительных тестов туристов, привитых наиболее известным за рубежом препаратом «Спутник V». Туристов, привитых однокомпонентным «Спутником Лайт», пока принимают лишь единичные страны, которые признали все российские вакцины.

Представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи – производителя вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») – рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит «Спутник V» до конца 2021 года. Вакцина получила признание международного медицинского сообщества ещё в 2020 году, после публикации итогов её испытаний в журнале «Ланцет». «Спутник V» успешно применяют для массовой вакцинации в ряде стран, например, в Аргентине. Сейчас представители ВОЗ проверяют стандарты её производства на заводах.

Все остальные российские вакцины (двухкомпонентные «ЭпиВакКорона», «КовиВак») далеки от международного признания, как и «Спутник Лайт», также разработанная московским центром им. Гамалеи. Эффективность однокомпонентного «Спутника Лайт» – 79,4 %, а двухкомпонентного «Спутника V» – более 90 %.

Тем не менее есть несколько стран, для въезда в которые достаточно вакцинации «Спутником Лайт».

Ворота в Европу – Венгрия. «Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации (принимаются сертификаты о вакцинации любой из разрешённых для применения в Российской Федерации вакциной)», – сказано на официальном сайте посольства страны.

Румыния тоже признаёт все российские вакцины, но с момента прививки должно пройти 10 дней.

Лояльны к «Спутнику Лайт» Албания и Доминикана. От даты вакцинации до прибытия в страну должен быть выдержан интервал от 14 суток, но не более года.

Из постсоветских стран вакцинация «Спутником Лайт» подойдёт для въезда в Белоруссию – с момента прививки должен пройти месяц, сообщает сайт VisaSam.ru. Киргизия признаёт оба «Спутника».

Для въезда в Турцию привитым «Спутником Лайт» нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест либо справку об уже перенесённом COVID-19. Для привитых «Спутником V» достаточно сертификата вакцинированного.

География для туристов, привитых «Спутником V», гораздо шире.

Израиль с 15 ноября открывает границы для туристов, привитых «Спутник V», при условии, что они не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19. Однако привитые «Спутником V» туристы должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.

Туристы, приехавшие в Тайланд, на Пхукет, после вакцинации «Спутником Лайт» будут обязаны пройти карантин. Такие ограничения не касаются вакцинированных «Спутником V», сообщает RussoTravel.

Кипр доступен привившимся «Спутником V». Египет, Марокко, Иордания, Маврикий и Мадейра примут привитых «Спутником V» без тестов и карантина.

Целый ряд курортных стран принимает туристов независимо от вакцинации, достаточно отрицательного ПЦР-теста. Это ОАЭ, Куба, Мексика и Мальдивы.

Напомним, с 8 октября 2021 года в зарубежных аэропортах при вылете в Россию QR-код регистрации пассажир получит после заполнения анкеты на сайте «Госуслуги», чтобы предъявить на санитарном контроле при въезде в РФ.