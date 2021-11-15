Розыгрыш денежных призов за вакцинацию: как получить 100 000 рублей после прививки от COVID-19

Фото Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм
16 ноября в России пройдёт очередной розыгрыш 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса. Как принять участие в лотерее и получить приз, читайте в материале Сиб.фм.
Уже в ближайший вторник, 16 ноября, в России в третий раз разыграют по 100 тысяч рублей среди привитых от COVID-19. Из числа вакцинированных случайным образом выберут 2 000 счастливчиков, которым достанется денежный приз.
Как принять участие
Участниками лотереи автоматически становятся все, кто привился от коронавируса до начала лотереи, то есть до 1 сентября 2021 года, говорится в правилах, опубликованных на сайте бонусзаздоровье.рф. Поэтому регистрироваться нигде не нужно. Также не требуется совершать никаких манипуляций со своим сертификатом о вакцинации.
Как узнать итоги розыгрыша и получить приз
Номера победивших сертификатов опубликуют на сайте лотереи не позднее одного дня с даты проведения розыгрыша, номер своего можно будет найти в общем списке. Также есть вариант внести номер документа в специальное поле на главной странице и воспользоваться быстрым поиском.
Кроме того, каждый обладатель выигравшего сертификата получит соответствующее уведомление в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Для получения приза на «Госуслугах» необходимо указать номер платёжной системы. Деньги зачислят в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша, исключительно на карты «Мир». С подробной инструкцией о получении выигрыша можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, предыдущий розыгрыш состоялся 14 октября, впервые его провели 14 сентября. Сиб.фм писал об одной из победительниц.
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