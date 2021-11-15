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Розыгрыш квартиры и автомобиля среди вакцинированных от COVID-19 начался 15 ноября в Самарской области

Фото Розыгрыш квартиры и автомобиля среди вакцинированных от COVID-19 начался 15 ноября в Самарской области
Фото Розыгрыш квартиры и автомобиля среди вакцинированных от COVID-19 начался 15 ноября в Самарской области

Фото Густаво Зырянова

Привившиеся от коронавируса жители Самарской области могут принять участие в викторине «Вакцинация — это жизнь!» и выиграть квартиру или автомобиль. Акция стартовала 15 ноября.

В Самарской области в понедельник, 15 ноября, стартовала викторина для привитых от коронавируса «Вакцинация — это жизнь!», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Все, кто прошёл иммунизацию от COVID-19 в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021-го, могут принять участие и получить ценные призы, в числе которых квартиры и машины. Важное условие: участник должен быть зарегистрирован и проживать на территории области.

Первый розыгрыш состоится 24 ноября. Следующие этапы пройдут 8 и 22 декабря, пишет Sova.info.

Напомним, что 16 ноября будет проведён третий тираж общероссийской лотереи для привитых от коронавируса. Случайным образом вновь определятся номера прививочных сертификатов, обладатели которых получат по 100 тыс. рублей. Узнать итоги розыгрыша можно будет на сайте бонусзаздоровье.рф.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

коронавирус
розыгрыш
вакцинация
прививка
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