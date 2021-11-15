В 2ГИС появилась карта аварийных точек на дорогах Новосибирска

Фото: скриншот 2ГИС

Сервис 2ГИС начал показывать самые аварийные точки на дорогах в разных городах. Так называемая карта плотности ДТП доступна и для Новосибирска.

Пользователи 2ГИС теперь могут узнать самые аварийные точки на дрогах в разных субъектах России — сервис запустил карту плотности ДТП.

Очаги аварийности на ней показаны точками от желтого до красного цветов. Чем ближе по цвету точка к красной, тем больше аварий произошло на участке.

Чтобы посмотреть карту плотности ДТП, необходимо включить соответствующий слой в правом верхнем углу страницы на карте нужного города.



Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в приложении «Яндекс.Карты» появились ориентиры для метро в Новосибирске. Например, теперь можно узнать, в какой вагон лучше сесть, чтобы оказаться ближе к нужному выходу.