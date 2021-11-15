В частном доме под Новосибирском обнаружили тела трёх женщин

Фото пресс-службы СК России по Новосибирской области

В одном из частных домов в посёлке Койниха Новосибирской области были найдены тела трёх женщин 1958, 1971 и 1973 годов рождения. В региональном управлении СК начали уголовно-процессуальную проверку.

Тела трёх женщин с признаками отравления угарным газом были обнаружены 15 ноября в частном жилом доме в посёлке Койниха Искитимского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Следователи выяснили, что погибшие были 1958, 1971 и 1973 годов рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

По факту обнаружения тел в СК начали уголовно-процессуальную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в результате отравления угарным газом в Новосибирской области умерли 5-летняя девочка и 39-летний мужчина. Трагедия произошла в рабочем посёлке Мошково Мошковского района. Причиной послужила плотно закрытая задвижка печи.