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В Новосибирске дошло до суда дело о смертельном ДТП с 16-летней девочкой

Фото В Новосибирске дошло до суда дело о смертельном ДТП с 16-летней девочкой
Фото В Новосибирске дошло до суда дело о смертельном ДТП с 16-летней девочкой

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, устроившего в Кочковском районе в августе 2021 года пьяное ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка. Материалы переданы в суд.

21 августа 2021 года пьяный водитель УАЗ устроил в Кочковском районе Новосибирской области массовое ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. СК возбудил в отношении автомобилиста уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Теперь расследование завершено, материалы направлены в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК.

Во время расследования мужчина находился под стражей, вину он полностью признал.

Напомним, авария произошла на 221-м километре трассы К-17, когда пьяный водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения. Там отечественный внедорожник столкнулся сразу с двумя иномарками — Toyota Corolla и Mitsubishi. В результате пострадали три человека: двое мужчин и 16-летняя девочка. Первые от госпитализации отказались, несовершеннолетняя скончалась в машине скорой. Сиб.фм публиковал кадры с места трагедии.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
ДТП
СК
уголовное дело
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