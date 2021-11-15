Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

В Новосибирске французский гипермаркет Decathlon откроют 27 ноября

Фото В Новосибирске французский гипермаркет Decathlon откроют 27 ноября
Фото В Новосибирске французский гипермаркет Decathlon откроют 27 ноября

Фото Instagram decathlon_nsk

В Новосибирске назначили дату открытия спортивного гипермаркета французской сети Decathlon. Ранее сроки открытия несколько раз переносили.

В Новосибирске несколько раз переносили открытие спортивного гипермаркета от французской сети «Декатлон» (Decathlon). Однако стала известна официальная дата открытия магазина – 27 ноября 2021 года, об этом сообщили в пресс-службе российского подразделения сети.

Ранее сроки несколько раз переносились, в начале сентября представители магазина в социальных сетях сообщили о том, что гипермаркет запустят в конце осени. В компании объясняют это тем, что здание нового магазина в Новосибирске проходило строгую проверку безопасности.

По последним данным, торжественная церемония открытия пройдёт вечером 26 ноября.

Отметим, что строительство «Декатлона» в Новосибирске началось летом 2020 года, к декабрю работы завершились. Изначально сроки открытия магазина были датированы весной 2021 года, затем их сдвинули на лето, а после на конец осени.

Для справки:

Decathlon – это французская компания, которая разрабатывает и производит спортивные товары и товары для активного отдыха. В Новосибирске магазин французской сети расположен в отдельном здании на ул. Фабричной, общая площадь объекта – около 4 тысяч кв. метров.

Напомним, ранее в Новосибирске закрыли последний магазин сети Natura Siberica в торговом центре «Галерея». Оказалось, что по всей России работу приостановили 80 магазинов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14169
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10955
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10261
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8373
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8162
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
7605
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение
7373
В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты