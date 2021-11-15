Ведьма из Новосибирска Елена Голунова родила сына в 53 года

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЕЛЕНЫ ГОЛУНОВОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Знаменитая новосибирская ведьма Елена Голунова стала матерью в 53 года – у звезды шоу «Битва экстрасенсов» родился сын.

Новосибирская ведьма Елена Голунова родила сына в возрасте 53 лет. Годом ранее участница шоу «Битва экстрасенсов» стала мамой дочери. О прибавлении в семействе женщина сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних – карьера, у других – богатство, у меня главное – это семья и мои дети!» ‒ написала Голунова в социальных сетях.

По данным «МК в Новосибирске», от предыдущих браков у новосибирской ведьмы есть трое сыновей. Один из них – Влад Кадони, пошёл по стопам матери: они принимал участие в «Битве экстрасенсов».

Сама Голунова уже трижды была замужем.

Напомним, ранее Влад Кадони раскритиковал родной Новосибирск.