Водителя зажало в кабине КамАЗа после аварии на нефтебазе под Новосибирском

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

Водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в металлическую конструкцию на нефтебазе под Новосибирском.

В пятницу, 12 ноября, в Новосибирской области водитель КамАЗа, проезжая по территории нефтебазы, не справился с управлением и врезался в металлоконструкцию завода в Бердске. Мужчине потребовалась помощь спасателей, так как его зажало в кабине автомобиля. Об этом рассказали в МЧС.

Авария произошла в вечернее время на территории нефтехранилища «Гигант». После столкновения с конструкцией кабина автомобиля серьёзно деформировалась. Как рассказали спасатели, водителя КамАЗа зажало прямо за рулём.

Спасатели смогли достать пострадавшего из кабины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а после передали врачам скорой помощи.

Как сообщили на предприятии, пострадавший является сотрудником подрядной организации. На данный момент о его состоянии ничего не известно.

Напомним, ранее на трассе под Новосибирском водителя после аварии придавило кабиной большегруза.