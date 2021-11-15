Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач из Кузбасса записала видеообращение к Путину из-за обязательных QR-кодов

Фото Врач из Кузбасса записала видеообращение к Путину из-за обязательных QR-кодов
Фото Врач из Кузбасса записала видеообращение к Путину из-за обязательных QR-кодов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница Кемеровской области обратилась к главе государства из-за введения обязательных QR-кодов.

Врач из Кузбасса записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила отменить обязательные QR-коды, сообщают медиа.

Психолог из Кемеровской области Мария Леонова записала обращение к президенту с просьбой отменить QR-коды. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Эксперт заявила, что такие ограничения мешают получать образование, медицинскую помощь, а также ограничивают свободу доступа ко всей инфраструктуре для некоторых категорий россиян. Психолог также отметила, что это новый вид дискриминации – по иммунному статусу.

Жительница Кемеровской области выразила уважение к президенту страны и обратила внимание на то, что невакцинированные россияне получают клеймо «антипрививочников», их оскорбляют и называют людьми второго сорта. Психолог попросила президента помочь решить эту проблему в регионе, сообщает «Сiбдепо».

Мнение героя статьи и автора может частично/полностью не совпадать с мнением редакции. Рекомендуем ответственно относиться к своему здоровью.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19235
Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды
14597
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
11167
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10635
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
9887
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
8459
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8177
Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года