Врач из Кузбасса записала видеообращение к Путину из-за обязательных QR-кодов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница Кемеровской области обратилась к главе государства из-за введения обязательных QR-кодов.

Врач из Кузбасса записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила отменить обязательные QR-коды, сообщают медиа.

Психолог из Кемеровской области Мария Леонова записала обращение к президенту с просьбой отменить QR-коды. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Эксперт заявила, что такие ограничения мешают получать образование, медицинскую помощь, а также ограничивают свободу доступа ко всей инфраструктуре для некоторых категорий россиян. Психолог также отметила, что это новый вид дискриминации – по иммунному статусу.

Жительница Кемеровской области выразила уважение к президенту страны и обратила внимание на то, что невакцинированные россияне получают клеймо «антипрививочников», их оскорбляют и называют людьми второго сорта. Психолог попросила президента помочь решить эту проблему в регионе, сообщает «Сiбдепо».

Мнение героя статьи и автора может частично/полностью не совпадать с мнением редакции. Рекомендуем ответственно относиться к своему здоровью.