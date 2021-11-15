«Заельцовский New»: с любовью к городу, с заботой о семье

Заельцовский район в последние десятилетия стал одним из самых востребованных и популярных районов как среди застройщиков, так и среди покупателей жилья. Причина тому – уникальность его расположения, которая отвечает практически взаимоисключающим и вместе с тем ключевым трендам покупательского спроса последних лет.

О чём мечтает уставший от суеты житель мегаполиса? Конечно, о собственной территории, спокойствии и отдыхе, близости к природе. Но загородный дом не всем подходит, особенно, если в семье есть дети. Необходимо, чтобы поблизости были детские сады, хорошие школы, спортивные секции, развивающие центры, поликлиники. Да и взрослые горожане уже не представляют себя без привычных благ цивилизации: фитнес-клубов, салонов красоты и, конечно, вечерних посиделок с друзьями в уютном кафе. Жить в экологичном месте среди зелени и тишины и одновременно быть в самом сердце наполненного событиями мегаполиса, быстро добираться в любую нужную точку города – этим запросам современного покупателя жилья практически идеально соответствует Заельцовский район, богатый парками, местами для отдыха и при этом непосредственно граничащий с центральной частью Новосибирска.

ЖК «Заельцовский» (застройщик «Сибирь Девелопмент»)

Именно поэтому территория, на которой в недалёком прошлом промышленные зоны соседствовали с обширным частным сектором, сейчас активно застраивается жилыми кварталами. При этом вышеперечисленные достоинства позволяют возводить здесь жильё комфорт- и бизнес-класса, а сам район уже несколько лет входит в топ районов, где проживать не только удобно, но и престижно.

Последнему во многом способствует профессиональный подход, с которым девелоперы осваивают эти территории. В частности, локации, находящиеся в непосредственной близости от площади Калинина, – наиболее «лакомые», с точки зрения идеальной инфраструктуры: с великолепной транспортной развязкой, станцией метро, позволяющими максимально быстро добираться даже в отдалённые районы города, с находящимися в пешей доступности многочисленными магазинами, торговыми и медицинскими центрами, школами, салонами красоты, фитнес-клубами.

ЖК «Заельцовский» На ул. Дуси Ковальчук, 248

И вместе с тем это территории, как известно, достаточно сложные: с неровным рельефом в пойме реки Ельцовки, с неоднородной исторически сложившейся застройкой, с многочисленным частным сектором, с пересечением ключевых транспортных магистралей, уже имеющих свою концепцию и определённый статус, которые необходимо учитывать при возведении новых архитектурных объектов.

Справиться с решением этих непростых для застройщика задач под силу только профессионалам действительно высочайшего уровня. И здесь одним из наиболее интересных решений можно назвать жилой комплекс «Заельцовский» застройщика «Сибирь Девелопмент», расположенный на улице Дуси Ковальчук.

Комплекс примечателен в первую очередь тем, с каким бережным отношением к городу и пониманием градостроительных перспектив один из ведущих девелоперов, используя свой богатый опыт в комплексном преобразовании сложных территорий, вписал новые дома в имеющуюся городскую среду.

«Улица Дуси Ковальчук – очень важная в градостроительном смысле для собирательного образа города, – рассказывает генеральный директор «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов. – По большому счёту, она ценностно сопоставима с Красным проспектом, Вокзальной магистралью и улицей Кирова. Это без преувеличения одна из лучших и интересных городских улиц. Просто её потенциал был недооценён, и её развитию уделялось меньше внимания. Но мы это упущение сейчас активно исправляем. Не постесняюсь сказать, что эта улица находится как бы под нашей опекой. И «Заельцовский» весь в целом, как ансамбль – очень важная составляющая этого процесса».

Именно поэтому для комплекса был выбран респектабельный и статный «московский» стиль с плавными линиями фасада и облицовкой высококачественным кирпичом, сделавший комплекс настоящим украшением района.

ЖК «Заельцовский»

Ключевое отличие комплекса: «Заельцовский» был задуман и воплощён именно как ансамбль, который органично вливается в исторический стиль застройки города и в то же время задаёт новый, величественный и изысканный, тон современной новосибирской архитектуре. Этот пример ответственного и деликатного подхода застройщика принципиально важен. Ведь чрезмерная эклектичность – то, в чём особенно часто упрекают новосибирскую архитектуру постперестроечного периода.

«Заельцовский New» – второй дом комплекса, в котором уже стартовали продажи квартир, не копирует первый, а продолжает и дополняет ансамбль архитектурно и функционально. А о том, что дом построен с искренней любовью к своему делу, вниманием к каждой детали и заботой об удобстве будущих жильцов, свидетельствуют слова руководителя компании-застройщика, который относится к проекту как к живому организму.

«Второй дом не является зеркальным отражением первого, дома похожи лишь в общих чертах, так как у них единая концепция, – поясняет генеральный директор компании «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов. – Если провести параллель с людьми, то такое сходство свойственно не близнецам, а братьям-погодкам».

ЖК «Заельцовский NEW»

Кстати, слово new появилось в названии нового дома не ради красного словца, а имеет конкретное концептуальное и историческое наполнение.

«New в имени – это вообще особо органично именно для нашего города – ведь понятие новизны для него титульное, родовое, – поясняет Игорь Панфилов. – Это понятие – и в самом названии города, и в его развитии, в постоянном стремлении к обновлению. И эту черту, этот местный колорит и характер мы постарались, насколько возможно, использовать в нашем проекте.

Например, кирпич у нас не только строительный материал, но и, так сказать, эстетический форм-фактор. Переходы его многочисленных оттенков и полутонов формируют образ здания. Использование разных оттенков кирпича – это вообще очень старый и очень характерный для Новосибирска архитектурный приём. Ведь в Новосибирске ещё на заре его развития в начале прошлого века было очень много зданий именно из кирпича, мастера умели показать его красоту, его архитектурные достоинства, И мы эту традицию в нашем проекте переосмыслили и реализовали на новом уровне.

ЖК «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ NEW»

Второй мотив – полукруглые вертикальные объёмы в рельефе здания – дань уважения другому титульному стилю города – конструктивизму».

Именно на стыке классики и конструктивизма в результате получился позитивно-сложный образ – дом, который интересен и самоценно, и в связке с первым зданием, дом, который с гордостью назвать своим непременно захочется каждому новосибирцу.

Тем более что новый дом богат на инновации. К удобным планировкам квартир, позволяющим воплотить любые дизайнерские идеи, панорамным окнам и большим лоджиям, которые воплощены в первом доме, здесь добавились квартиры с террасами и вторым светом, family-боксы, позволяющие разгрузить пространство жилища – кладовки нового типа и, конечно, огромный дополнительный бонус в виде расширенного двора с развивающими игровыми и спортивными зонами.

двор «ЖК ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ»

ЖК «Заельцовский New»

Внутреннее пространство рассчитано на отдых всей семьи. В большом общем дворе, закрытом от доступа посторонних, расположились современные детские площадки с мягким покрытием, уличные тренажёры, полноценное поле для игры в футбол, баскетбол, дорожки для бегунов, обучающий велотрек для юных роллеров и велосипедистов. При этом во дворе много зелени, а продуманный ландшафтный дизайн создаёт настроение уюта и безмятежности. Если же кому-то захочется ещё больше природного разнообразия, то в пешей доступности знаменитые уголки природы: зоопарк, дендропарк и один из самых больших в Новосибирске – Заельцовский парк. Поэтому, чтобы отдохнуть от городской суеты, не придётся тратить много времени, простаивая в пробках. И также быстро при желании можно вернуться в гущу событий, чтобы поучаствовать в городском празднике или сходить в театр.

ЖК «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ NEW»

Но и это ещё не всё. Совсем скоро, к 2023 году, в непосредственной близости от ЖК появится новый сквер. Прогуляться по аллеям, отдохнуть с семьёй или друзьями на мягкой траве теперь можно будет просто выйдя из подъезда. Согласитесь, не каждый микрорайон, близкий к центру города, может похвастаться таким количеством островков природы. Это будет уже совершенно иное пространство и новый уровень комфорта. Кроме того, в течение 2-3 лет вблизи жилого комплекса появится новая школа – дополнительно к восьми существующим в ближайшей округе, включая гимназию и лицей. Поэтому проблем с выбором учебного заведения не будет точно, а родители и дети смогут сэкономить массу времени на дорогу. И кроме того, детям не придётся переходить проезжую часть по дороге в школу, а их родителям – беспокоиться за безопасность ребёнка.

ЖК «Заельцовский» (визуализация*)

Всё это говорит о том, что «Заельцовский» будет интересен в первую очередь семьям с детьми. Поскольку всё пространство ансамбля нацелено на то, чтобы жить с комфортом можно было даже не выходя за пределы территории комплекса.

На первом этаже первого дома комплекса располагаются коммерческие помещения семейного формата: бассейн и балетная школа для детей, спортивные студии. Больше не придётся беспокоиться за безопасность ребёнка и тратить время на поездки в кружки и секции. А для взрослых здесь же работают салоны красоты, продуктовые магазины и шоурумы, а также уютные кафе, где можно приятно провести время с друзьями и близкими.

С «Заельцовским New» рисунок территории обретёт свой завершающий вид, заиграет новыми красками. Но на этом её развитие не заканчивается. Масштабное благоустройство ожидает и территорию в пойме реки Ельцовка-1 за ТРК «Ройял Парк». И тогда ещё одним «белым пятном» на карте города станет меньше, а мест отдыха для горожан – больше.

Получить консультацию и забронировать квартиру можно в офисе продаж застройщика по телефону +7 (383) 249–25–01

Офис продаж:

Красный проспект, 200, оф. 1110

жк-заельцовский.рф

тел. +7 (383) 249–25–01

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелопмент», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Справка: жилые комплексы ЖК Prime House, ЖК «Заельцовский», ЖК Classic, ЖК «Цивилизация» входят в девелоперский портфель бренда «Сибирь Девелопмент». Все объекты «Сибирь Девелопмент» отличаются интересной архитектурой, удобным расположением, современным оснащением и продуманным благоустройством. 100 % объектов компании сдаются в срок или с опережением графика.

ИНН 5407472599, ОГРН 1125476009780

*Готовый объект может отличаться от представленного на визуализациях