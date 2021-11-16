79-летняя моржиха из Кузбасса раскрыла секрет победы над коронавирусом

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79-летняя Лариса Тимошенко из Кузбасса каждый год ныряет в ледяную прорубь, занимается бегом и катается на лыжах. Пенсионерка стала кумиром местной молодёжи.

Пенсионерка Лариса Тимошенко из Кемеровской области давно стала звездой местного клуба моржей «СнеГири» – она наравне с более молодыми пловцами ныряет в ледяную прорубь, плавает и бегает на лыжах. По словам женщины, спорт помогает ей не только сохранять бодрость духа, но и справляться с болезнями. По крайней мере, коронавирус сибирячка перенесла неожиданно легко.

«Я ковид перенесла в прошлом ноябре. Я считаю, что легко. Просто, знаете, температура 37,7 первый день поднялась. Потом ещё разочек подскочила до 37,7-37,8. Потом 37,5. И так день-другой. Высокой температуры, кашля – ничего этого не было», – рассказала Лариса Тимошенко журналистам «Сибдепо».

Женщина добавила, что не понимала, зачем её лечат, если она не чувствует никаких тревожных симптомов. Однако КТ показала наличие двусторонней пневмонии.

«Но в целом инфекция прошла легко. И от многих знакомых – моржей – слышу, что коронавирус перенесли проще. У меня подруга старше меня на два года, и она тоже перенесла как обычную простуду», – поделилась пенсионерка.

Лариса Тимошенко также увлекается танцами и катанием на коньках.

Напомним, в апреле 2021 года новосибирские моржи переплыли Обь в честь Дня космонавтики.