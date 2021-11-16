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Какая ваша «двушка»: как правильно выбрать двухкомнатную квартиру

Фото Какая ваша «двушка»: как правильно выбрать двухкомнатную квартиру
Фото Какая ваша «двушка»: как правильно выбрать двухкомнатную квартиру

Фото предоставлено ООО «Отдел продаж»

Собираетесь стать обладателем двухкомнатной квартиры? К серьёзной покупке стоит подходить с умом. Мы собрали несколько советов, которые помогут вам сделать наиболее грамотный выбор.

Самый востребованный тип квартир на новосибирском рынке новостроек – конечно, двухкомнатные. Ведь не каждая семья обладает необходимым бюджетом для приобретения «трёшки». Однако сейчас возможно подобрать вариант двухкомнатной, оптимальный по цене и вместительности, в которую можно заселиться с ребёнком.

Давайте определим, на что стоит обращать внимание при подборе «двушки». Если вы ждёте в семье пополнения, то лучшим вариантом для вас станет квартира с нулевой или черновой отделкой. Ваше решение – гибкая планировка, которую вы сможете адаптировать под свои нужды, ведь не всегда готовое решение способно удовлетворить ваши потребности. Кстати, «евротрёшка» – это традиционная «двушка» с бонусом, возможно, стоит отдать предпочтение именно ей.

Чем больше естественного света, тем лучше. Наверное, это даже не нуждается в пояснениях. В идеале в каждой комнате должен быть свой «выход в мир». Но как правило, в двухкомнатных квартирах образца типовой застройки окна располагаются на одной стороне.

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Современные застройщики учитывают этот нюанс и проектируют свои «двушки» иначе. К слову, угловую квартиру будет гораздо проще переделать в «трёхкомнатную». Не стоит, впрочем, обольщаться. Порой два окна могут вплотную примыкать друг к другу или к углу, что, к примеру, не позволит возвести между ними перегородку. Комнаты здесь будут компактные, да, но гармоничные и более правильной (квадратной) формы, не такие вытянутые и неуютные как в домах, возведённых в советские времена. Обратите внимание, как они расположены. Подходит ли вам такое размещение? Например, не каждого устраивает соседство жилой комнаты и санузла – уж лучше кухни.

Оцените вместительность прихожей. Так как это помещение, откуда можно попасть во все остальные части квартиры, оно может быть довольно маленьким. Застройщики и здесь идут на компромиссы, но продумайте заранее, как будете её использовать. То же самое с кухней. Возможно, есть смысл сделать столовую зону, объединив её с гостиной, чтобы визуально расширить пространство и придать ему большую функциональность. Или разбить имеющуюся площадку как-то иначе?

В остальном, пожалуй, советы универсальны. Определитесь с собственным бюджетом и назначениями комнат в квартире, чтобы выбирать прицельно из того, что предлагает застройщик. Какая площадь жилья вам необходима? Какую мебель вы примерно планируете там разместить – будет ли достаточно места для неё? Изучите репутацию компании-застройщика и отзывы на уже проданные квартиры. Обязательно обратите внимание на инфраструктуру квартала, в котором собираетесь жить.

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Обратите внимание, например, на новосибирский миниполис на берегу реки в 15 минутах езды от центра города – квартал Аквамарин. Здесь в пешей доступности школа на 1100 учебных мест и детский сад, аквапарк «Аквамир», свой паркинг, благоустроенные дворы и прогулочные площадки. Застройщик с 35-летним стажем – «Томская домостроительная компания» – предлагает в том числе современные двухкомнатные квартиры с удобными планировками, в которых учтены места под сезонные вещи, игрушки и множество других нюансов. Благодаря сотрудничеству с шестью крупнейшими российскими банками компания готова предоставить жильё в ипотеку без первоначального взноса и по выгодной ставке.

Квартал у реки Аквамарин:

ул. Междуреченская, 1

Отдел продаж:

8 (383) 285–31–26

пн.-пт. 9:00-19:00

проаквамарин.рф

 

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Автор:
Анастасия Павлова
журналист

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аквамарин
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