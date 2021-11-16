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Названы продукты, которые подешевеют в декабре 2021 года

Фото Названы продукты, которые подешевеют в декабре 2021 года
Фото Названы продукты, которые подешевеют в декабре 2021 года

Pixabay.com

В ассоциации «Руспродсоюз» предрекли падение цен на некоторые категории товаров в декабре 2021 года.

Представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева объяснила, какие продукты подешевеют в преддверии Нового года, сообщили медиа.

Эксперт посоветовала россиянам подождать с покупкой товаров, на которые упадут цены в декабре. Перед Новым годом заметно подешевеют мясные продукты. Ирина Нагайцева объяснила, что цены снизятся из-за уменьшения спроса на эти товары, особенно это касается мяса птицы. Падение спроса и цен связано с сезоном – традиционно цены на него начинают расти весной, в начале сезона шашлыков, держатся на высоком уровне все лето, а к Новому году снижаются.

Кроме того, перед новогодними праздниками многие продуктовые магазины будут устраивать промоакции, в рамках которых товары будут стоить меньше, чем обычно. Ритейлеры делают скидки на большое количество товаров в период низкой покупательной способности населения, который сегодня сохраняется в стране, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, какими продуктами нужно запастись перед Новым годом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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