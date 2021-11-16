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Новосибирский митрополит Никодим рассказал верующим об изгнании бесов

Фото Новосибирский митрополит Никодим рассказал верующим об изгнании бесов
Фото Новосибирский митрополит Никодим рассказал верующим об изгнании бесов

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте»

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим во время проповеди рассказал новосибирским верующим о страшном недуге – бесновании. По его словам, исцеление от любой болезни возможно с помощью молитвы.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе. В ходе проповеди он рассказал верующим о таком недуге как беснование, сообщается в группе «Новосибирская Митрополия» в соцсети «ВКонтакте».

Одержимые бесами люди начинали кричать нечеловеческим голосом, лаять, не могли совладать со своим телом. Обычно в отношении таких людей совершались специальные «очистки» в храмах.

«Сейчас это из ряда вон выходящий случай, ибо благодать Божия ныне по всей нашей земле простирается: непрестанно совершаются священнодействия в храмах, освящают нашу землю», – объяснил Никодим.

Он рассказал, что после воскрешения Христа «демонская не имеет той власти над людьми, которую некогда имела». Хотя раньше такое явление как одержимость было очень распространено.

«И когда мы говорим о болезни, какой бы она ни была, душевная или телесная, мы всегда должны помнить об одном – исцеление человека начинается с молитвы», – напомнил митрополит Никодим.

Он призвал верующих молиться, прося о здоровье и благоденствии.

«Просите у Господа, молитесь, и Он никогда не оставит вас, ибо Господь всех нас любит. Аминь», – сказал он.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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